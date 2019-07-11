Не Леді Гага: яка жінка повпливала на розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера

Завершення ідеальних стосунків Ірини Шейк та Бредлі Купера стало чи не найбільш обговорюваною темою в Голлівуді. У ЗМІ подейкували, що на розрив повпливала запальна співачка Леді Гага, яка була партнеркою актора у фільмі "Народження зірки". Однак інсайдери розповіли, що насправді не артистка стала причиною розлучення пари.

За даними таблоїда The Sun, Бредлі Купер та Ірина Шейк жили не самі у розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. Разом із парою мешкала мама актора – 78-річна Глорія Кампано. Вона оселилась з сином після смерті свого чоловіка Чарльза.

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Жінка славиться своїм непростим характером, тому упродовж 4 років спільного життя Бредлі та Ірини завжди висловлювала своє незадоволення невісткою. Перед церемонією Оскар-2019 між двома жінками спалахнув чималий скандал, що було помітно на червоній доріжці. Ірина не ставала поряд із Глорією, а Бредлі Купер намагався залагодити ситуацію, тримаючи обидвох за руки.

Окрім цього, у ЗМІ підозрюють, що саме мама актора повпливала на всі його стосунки. Бредлі Купер мав кілька гучних романів, однак жодна жінка не зуміла затриматись у його житті більше, ніж на 5 років.

Ми не будемо дивуватися, якщо Бредлі ніколи не знайде дівчину, яка ідеально підходитиме для нього та його мами,

– заявили інсайдери.

Наразі представники актора не коментують інформації ЗМІ, а сам Бредлі Купер відмовляється говорити про особисте життя з журналістами.



Бредлі Купер з мамою та Іриною Шейк / Getty Images

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера? Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.



Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.