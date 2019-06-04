Не лише Іванка: ще одна донька Трампа завітала в Лондон і вразила пишними формами – фото

152 Читать новость на русском
Іванка Трамп
Іванка Трамп / www.gettyimages.com

Президентське подружжя США прибуло до Лондона з триденним візитом. У перший день перебування в столиці Великобританії сімейство Трампів були запрошені на гала-вечерю в Букінгемському палаці. Що цікаво, крім Дональда і Меланії, на зустріч з королівською сім'єю прибули й діти президента США,

У понеділок ввечері, 3 червня, у королівській резиденції пройшла звана вечеря з нагоди візиту президентського подружжя США. На заході були присутні Єлизавета ІІ, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, герцоги Кембриджські, принц Гаррі, а також всі старші діти президента США: дочки Іванка і Тіффані, син Дональд, Ерік Трамп з вагітною дружиною Ларою. Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також: Леді в білому: Кейт Міддлтон, Єлизавета ІІ і Меланія Трамп прийшли на вечерю в розкішних сукнях

Для виходу Іванка Трамп (на фото: перша справа) одягнула довгу блакитну сукню-сорочку, яка прикрашена рослинною вишивкою зверху, з колекції Carolina Herrera. Ціна на плаття – близько 9 тисяч фунтів стерлінгів (314 тисяч гривень). 

Крім того, вразила й молодша дочка Трампа Тіффані (на фото: друга зліва). 25-річна дівчина помітна набрала вагу протягом останніх кількох місяців. Для урочистої події з британською королівською сім'єю вона приміряла вечірнє плаття вишневого кольору з відкритими плечима. Яскравими деталями в образі стали білі довгі рукавички та численні прикраси.

Читайте також: У міні та з яскравим макіяжем: молодша дочка Дональда Трампа відсвяткувала день народження


Лара Трамп, Тіффані Трамп, Дональд Трамп, Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump


Дональд Трамп-молодший, Лара Трамп, Ерік Трамп, Іванка Трамп, Джаред Кушнер,
Тіффані Трамп / Instagram / @ivankatrump


Джаред Кушнер і його дружина Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

blog_ava
Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
10382
Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп Іванка Трамп Королівська сім'я Лондон Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
767
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 559
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
590
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 523
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
3063
Новини
Більше новин
Залиште відгук