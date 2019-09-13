Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки

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Зірки в сукнях Stella McСartney
Зірки в сукнях Stella McСartney / www.gettyimages.in

Британській дизайнерці Стеллі МакКартні сьогодні виповнюється 48 років. Незважаючи на зіркового батька, учасника групи The Beatles Пола Маккартні, жінка добилась неймовірних успіхів в модній індустрії та "одягнула" не одну оскароносну актрису та навіть герцогиню.

У 1995 році Стелла МакКартні презентувала свою першу колекцію, у яких вийшли на подіум такі легенди фешн-індустрії як Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс та інші зірки. Згодом у 1997 році вона отримала посаду креативного директора Chloé та збільшила тим самим продажі бренду в чотири рази.

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Стелла усвідомлювала, що велику частку її досягнень становлять успіхи батька та хороше фінансування. Якось їй у пресі навіть дорікнув її попередник у Chloé Карл Лагерфель, що бренду була потрібна лише людина з гучним ім’я. Однак вона нікого не слухала та не зупинялась працювати над своїми колекціями. Вже через кілька років вона створила власний бренд Stella McСartney та одна з перших у світі моди відмовилась від використання у своїх колекціях натурального хутра, шерсті, кашеміру, шкіри та шовку.


Кайлі Міноуг, Кейт Мосс та Стелла МакКартні

У її на червоні доріжки почали виходити найвідоміші зірки світу, серед яких Кейт Хадсон, Ріанна, Бейонсе, Амаль Клуні та навіть герцогиня Сассекська.

Пропонуємо згадати найкрасивіші виходи знаменитостях в образах Стелли МакКартні, які виглядають не менш розкішно, ніж друга весільна сукня дружини принца Гаррі Меган Маркл.

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Камерон Діаз в комбінезоні Stella McСartney, 2012 рік


Шарліз Терон в сукні Stella McСartney, 2013 рік


Нікола Пельтц в сукні Stella McСartney, 2014 рік


Алекса Чанг в сукні Stella McСartney, 2013 рік


Ріанна в сукні Stella McСartney, 2014 рік


Бейонсе в сукні Stella McСartney, 2015 рік


Гейлі Стайнфільд в сукні Stella McСartney, 2015 рік


Айла Фішер в сукні Stella McСartney, 2016 рік


Карлі Клосс в сукні Stella McСartney, 2017 рік


Кейт Гадсон в сукні Stella McСartney, 2017 рік


Принц Гаррі і Меган Маркл в сукні Stella McСartney, 2018 рік

Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я Мода Бейонсе Шарліз Терон Ріанна Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: LifeStyle 24
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