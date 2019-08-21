Не лише зменшила талію, але й додала шостий палець: Кім Кардашян викрили у фотошопі

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Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Жінок з сімейства Кардашян-Дженнер неодноразово звинувачували у хірургічних втручаннях у своє тіло та кардинальною зміною зовнішності, однак у настільки помітному фотошопі 38-річну Кім звинувачують вперше. На її лівій нозі "з'явився" шостий палець.

Випуск косметики, одягу та засобів для догляду за тілом від брендів Кім Кардашян не стоїть на місці, тому зірка активно просуває свої марки серед фанатів в Instagram, кількість яких сягає 140 мільйонів. Так, під час публікування знімка з чергової рекламної кампанії власниця успішної б'юті-імперії не догледіла помітну неточність.

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Прихильники американок-мільярдерок помітили, що на лівій нозі 38-річної Кім Кардашян "з'явився" шостий палець. В коментарях до фото вони одразу ж написали про накладку, якої допустилися ретушери при фотошопі знімка.

"Чому на фото у вас шість пальців?", "На лівій нозі Кім дійсно шість пальців?", "Шостий палець Кім – справжня легенда", – такого роду коментарі залишили "фоловери" Кім Кардашян під її новим фото.

Кім Кардашян
Кім Кардашян і Кайлі Дженнер / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
"Шостий" палець Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кім Кардашян Кайлі Дженнер Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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