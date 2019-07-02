Не метром єдиним: Даша Астаф'єва у звабливій ретро-сукні зняла відео біля столичного кіоску

Українська співачка Даша Астаф'єва продовжує приголомшувати прихильників новим проектом. Зірка запустила серію короткометражних фільмів, знятих у відомих місцях Києва. Перший ролик вона зняла біля "Київської перепічки".

Всередині червня Даша Астаф'єва здивувала користувачів мережі, показавши результати зйомки у столичному метрополітені. Однак не минуло й місяця, як артистка похизувалась новим роликом на YouTube-каналі.

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У відео зірка постала у синій ретро-сукні, яка підкреслила пишний бюст артистки, та червоному капелюшку. Свій образ вона доповнила незвичним взуттям без підборів та макіяжем з акцентом на червоні губи. У такому вбранні Даша Астаф'єва показала чергу до "Київської перепічки", в якій вона продекламувала слова пісні гурту Reflex "Сойти с ума". Окрім цього, вона еротично поласувала випічкою.

Як виявилось, незвичне відео – це перше відео із серії короткометражок про Київ. Даша Астаф'єва зізналась, що на одному ролику не зупиниться, адже хоче побільше розповідати подібні історії.

Я планую продовжувати знімати. Хочеться розповісти побільше історій про місця, людей і свої власні емоції. Адже мені пощастило зустріти чудових компаньйонів, які так само як і я відносяться до гумору і краси, і без тіні сумніву вляпалися зі мною в цю авантюру. Дякую їм,

– зазначила Даша Астаф'єва.

Артистка додала, що ідея про створення цього проекту прийшла до неї під час сну. Вже на ранок Даша Астаф'єва все обміркувала та переконалась, що задум може отримати чималу популярність.

"Ідея знімати ці маленькі історії прийшла до мене уві сні. Таке часто буває і те, що вдається запам'ятати, час від часу втілюється в реальність. Ці вірші, вони ж пісні дитинства, вимовлялися саме з такою інтонацією в моєму сні. Прокинувшись, я дуже довго сміялася, а потім вирішила записати все на диктофон. Це була одна з небагатьох ідей, яка на ранок не здалася мені дурницею. Разом з братом ми записали аудіо в студії і понеслося", – розповіла Даша Астаф'єва.

Дивіться ретро-відео за участю Даші Астаф'євої: