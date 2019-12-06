Не потрібно витрачати мільйони на одяг, – Андре Тан розповів, як завжди виглядати дорого

Знаменитий український дизайнер Андре Тан у мережі дав цінні поради прихильницям. Він відповів на популярне питання, яке турбує чи не кожну українку "Як виглядати дорого?"

Чимало жінок стикались із проблемою: одягнута за останніми трендами, однак вигляд має не елітний. Вирішення цієї проблеми знайшов дизайнер Андре Тан. На інстаграм-сторінці він записав звернення до прихильниць, у якому розповів, як витрачати небагато грошей, однак мати бездоганний вигляд.

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Запам'ятайте, щоб виглядати дорого зовсім не потрібно витрачати мільйони на одяг і ганятися за лейблами. Все, що вам потрібно, це кілька базових речей,

– розповів Андре Тан.

За словами дизайнера, у гардеробі кожної дівчини повинні бути: кашеміровий гольф або светр, біла сорочка та костюм кольору цукровий мигдаль. Саме ці речі є головними трендами сезону та зроблять будь-який look бездоганним.

Окрім цього, модельєр порадив придбати гольф або светр трьох базових кольорів – чорного, сірого та кемел. Цей одяг можна з легкістю поєднувати зі спідницею, штанами, костюмами або сукнями. Відтак кашеміровий виріб можна без вагань назвати універсальним.



Кашеміровий гольф або светр / Pinterest

Щодо сорочки, то Андре Тан наголошує: тканина повинна бути натуральна. Синтетичні вироби одразу здешевлюють вигляд модниці, тому на цьому одязі краще не економити. Окрім цього, білі сорочки швидко зношуються та жовтіють, тому їх варто досить часто змінювати на нові.



Біла сорочка – основа базового гардероба / Pinterest

А от костюми кольору цукровий мигдаль стали своєрідним must have у фешн-індустрії. Чимало голлівудських красунь вже встигли приміряти вбрання, зробивши його трендовим. Тут, як стверджує Андре Тан, не варто боятись однотонності, адже монолук буде завжди виглядати дорого.

Останньою порадою дизайнера стала головна деталь будь-якого образу – зачіска. Неохайне або брудне волосся зіпсує вигляд модниці навіть в елітних вбраннях.



Костюм кольору кемел / Pinterest