Не приховують почуттів: новий вихід 28-річної Кітті Спенсер і її 60-річного бойфренда – фото

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Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / www.gettyimages.com

Любов не знає віку! Це доводить знаменита модель, яка є племінницею легендарної принцеси Діани, Кітті Спенсер та її 60-річний коханий мільярдер Марк Льюіс. Пара відкрито вийшла на публіку та підтвердила чутки про їхній роман.

Чутки про роман Марка і Кітті зробили бурхливе обговорення у мережі через те, що чоловік є страшим за модель більш ніж на 30 років. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Тепер Спенсер підтвердила їхні стосунки. Пара потрапила в об'єктиви папараці на прогулянці у Нью-Йорку. Кітті була одягнена у рожевий светр з кольоровими штанами та срібним клатчем. Дівчина трималася за руки бізнесмена та торкалася його спини і плечей. Відтак племінниця принцеси Діани жестами показала свою симпатію то Льюіса.

Марк Льюіс – це знаменитий британський бізнесменом і власник англійського бренду одягу та аксесуарів Whistles. Перші чутки про його роман з племінницею принцеси Діани підірвали мережу в серпні 2018 року. Однак пара не з'являлася разом на жодних світських заходах після цього, а також не потрапляла в об'єктиви папараці.


Кітті Спенсер і Марк Льюіс / TheImageDirect.com / Daily Mail


Кітті Спенсер  / TheImageDirect.com / Daily Mail

Раніше пара була помічена разом при виході з нью-йоркського готелю The Mark Hotel, що розташований на Мангеттені. 


Кітті Спенсер під час виходу з готелю разом зі своїм 60-річним бойфрендом
/ TheImageDirect.com / Daily Mail


Кітті Спенсер під час виходу з готелю разом зі своїм 60-річним бойфрендом
/ TheImageDirect.com / Daily Mail

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Мода Королівська сім'я
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