"Не вам мене судити": принцеса Норвегії показала світу свого бойфренда

Донька короля Норвегії Гаральда V і королеви Соні зуміла приголомшити весь світ. Принцеса Марта Луїза поділилась на своїй сторінці в Instagram знімками зі своїм новим бойфрендом.

Минуло понад 3 роки з часу розлучення Марти Луїзи, відтак принцеса Норвегії наважилась показати громадськості свого нового обранця. 47-річна представниця королівської родини підтвердила чутки про роман з американцем Шаманом Дуреком, який займається спіритичними сеансами, та поділилась спільними з ним фото.

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Принцеса Марта Луїза пояснила, що саме з цим чоловіком повірила у справжні почуття. Окрім цього, вона запевнила всіх, що нарешті почувається щасливою, за що безмежно вдячна Шаману Дуреку.

Коли ви зустрінете свою другу половинку, ви це відчуєте. Мені пощастило зустріти свою. Шаман Дурек змінив моє життя, як він робить з багатьма. Він змусив мене зрозуміти, що безумовна любов насправді існує... Він змушує мене сміятися більше, ніж будь-хто інший, а ще має глибоку мудрість... Дякую тобі, моя любове, що великодушно прийняв мене у свою сім'ю,

– написала Марта Луїза.

Випереджуючи напад хейтерів, принцеса Норвегії гостро заявила, що не має наміру приховувати свої стосунки тільки через можливий осуд суспільства. Окрім цього, 47-річна Марта Луїза вирішила не зважати на встановлені колись норми чи обмеження і обрати кохання.

"Тим з вас, хто хоче критикувати, я раджу не поспішати. Не вам вибирати за мене або судити мене. Я не вибираю чоловіка, щоб задовольнити когось із вас або відповідати нормам і рамкам, які ви для мене придумали. Я не маю відповідати вашим ілюзіям про мене. Я вибираю за почуттями... Тому дякую за повагу до мого вибору", – заявила принцеса Норвегії.

Що відомо про екс-шлюб принцеси Марти ЛуїзиПринцеса Норвегії Марта Луїза завжди мала талант до письма, тому видала ряд своїх книг. Під час роботи вона познайомилась з літератором Арі Беном, з яким згодом обвінчалась у Нідароському соборі. У шлюбі королівська пара прожила 14 років та навіть написала спільну книгу про власну церемонію вінчання. У Марти Луїзи та Арі Бена народилось троє дітей: Мод Ангеліка, Лея Айседора та Емма Таллула.



Однак у 2016 році пара вирішила офіційно розлучитись. Вперше в історії сучасної королівської родини Норвегії один із представників монархії розірвав шлюб. Перед тим Марта Луїза стверджувала, що може спілкуватись із мертвими та бачить янголів. Такі публічні заяви змусили ЗМІ засумніватись в психічному здоров'ї принцеси.