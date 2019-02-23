Не відчуваю, що готова оголюватися, – Кіра Найтлі шукає дублерку для відвертих сцен

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Кіра Найтлі
Кіра Найтлі / Instagram / @keira_knightley_star

Знаменита англійська акторка Кіра Найтлі, яка славиться своєю розкутістю під час відвертих сцен, вирішила, що їй пора з цим завершувати. Зірка кінокартини "Колетт" заявила про пошуки дублерки для пікантних сцен.

Після народження дитина англійська актриса і модель почала ретельніше обирати ролі у фільмах, які їй пропонують зіграти. Про це Кіра Найтлі розповіла в своєму новому інтерв'ю для іноземного видання The Time.

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Раніше мені було комфортно залишатися голою перед камерою. Тепер у мене є дитина, а мені самій за тридцять. Я, звичайно, задоволена своїм тілом, але я не відчуваю, що готова оголюватися знову. Рішення використовувати в таких моментах дублерку мені здається ідеальним. Це як ніби ти, але краще. У неї гарне тіло, так що вона зможе зробити це замість мене. Мені залишається лише оцінити схожість і затвердити. Це дуже захоплюючий процес,
– заявила актриса.

Варто додати, що нещодавно в контракті Кіри Найтлі з'явився пункт про частини її тіла, які можуть бути показані на екрані. Щодо цього зірка додала, що нова частина її договору дозволить їй самій контролювати сцени сексуального характеру, у яких буде зніматися дублерка.

 

 

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Теги: Голлівуд LifeStyle Кіра Найтлі
Джерело: 24 Канал
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