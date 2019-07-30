Не з Бредлі Купером: Леді Гагу підловили за поцілунками з новим бойфрендом

Американська співачка Леді Гага, схоже, знайшла нове кохання. Майже через шість місяців після розставання з нареченим Крістіаном Карино та чуток про роман з Бредлі Купером її помітили з новим чоловіком.

Згідно з інформацією і фотографіями видання People, ним став аудіоінженер Ден Хортон. Пару запримітили журналісти разом у Лос-Анджелесі, коли ті прийшли на пізній сніданок в ресторан Granville у Studio City. Сталось це в неділю, 28 липня, але інформація про це з'явилась лише сьогодні, 30 липня.

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Інсайдери видання повідомили, що Леді Гага відмовлялась від фотографій з фанатами, коли ті сиділи за сніданком. Однак відвідувачі ресторану стверджують, що вони поводились разом точно, не як хороші друзі, "а щось більше". За їхніми словами, Леді Гага виглядала доволі впевненою і щасливою, а чорні шорти, боді і черевики виглядали на ній чудово.



Леді Гага і її новий ймовірний коханий Ден Хартон / People

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Інші джерела видання запевняють, що пара близько години разом снідала, а також багато цілувалась. Водночас деякі відвідувачі стверджували, що співачка уникала будь-яких контактів з чоловіком і просто замовляла напої в ресторані.

Що відомо про Дена Хортона?Відомо, що чоловік працює аудіоінженером у співачки з листопада 2018 року. Він також є власником компанії Audio Engineering Consulting Group, яка раніше співпрацювала з такими артистами, як Каміла Кабелло, Бруно Марс і Джастін Тімберлейк. Наразі він живе у Нашвіллі, штат Теннессі, та раніше був одружений з актрисою Autumn Guzzardi.