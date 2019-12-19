Небезпечний Кіану Рівз: актор приступив до тренувань перед зйомками "Матриці" і "Джона Віка"

Голлівудський актор Кіану Рівз не знає відпочинку. Станом на грудень 2019 року актор знімається, як мінімум, у трьох проєктах – "Білл і Тед 3", "Матриця 4" та "Джон Вік 4". І, якщо для першої стрічки йому не знадобиться додаткових умінь, крім таланту, то до двох наступних він готується за півтора року.

Про те, що 55-річний актор розпочав посилену підготовку до зйомок одразу у двох фільмах повідомила компанія Taran Tactical Innovations на своїй сторінці в інстаграмі. Саме ця організація спеціалізується на вогнепальній зброї, яка знадобиться голлівудській зірці у двох нових частинах "Матриці" та "Джона Віка".

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Цікавий збіг, що четверті частини цих фільмів вийдуть в один день одного року, тобто прем'єра "Матриці 4" та "Джона Віка 4" запланована на 21 травня 2021 року. В обидвох фільмах Кіану Рівз виконує головну роль.

Здається, актор хоче показати відмінні навички користування зброєю, яка йому знадобиться в обох з цих фільмів, тому і почав підготовку за півтора року до прем'єри. Додамо, що раніше Кіану Рівз вже працював з цієї компанією і тоді її представник заявив, що актор ще той завзятий трудівник. За його словами, Рівз намагався стати ще кращим і виходити на вищі рівні.