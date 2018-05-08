Неоновий зелений: як носити трендовий колір

Весною 2019 року у моду повертається яскравий неоновий колір. За словами стилістів, такий відтінок пасує не всім і може виглядати занадто агресивно. Відтак найчастіше люди купують неонові речі для того, щоб приміряти декілька разів та поекспериментувати зі стилем.

Відтак неоновий колір не стане головним трендом сезону, але його носитимуть. Якщо Ви плануєте придбати собі вбрання, до прикладу, яскравого зеленого кольору пропонуємо переглянути підбірку, як його одягати та з чим поєднувати весною 2019 року.

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Як носити неоновий зелений колір

Пальто

Часто популярні блогери у соціальних мережах складають total look чорного кольору і роблять яскравий акцент на верхньому одязі.

Водолазка

Універсальний вибір акцентувати на водолазці насиченого неонового кольору. Її можна поєднувати не лише з однотонними джинсами, штанами, жакетами. Також такий елемент гардеробу виглядатиме яскраво і стильно навіть з принтованими спідницями.

Взуття

Сукня