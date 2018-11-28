Нерозлийвода: яскрава Кайлі Дженнер підтримувала свого бойфренда на його концерті

Концерт Тревіса Скотта відбувся у вівторок, 27 листопада, в Нью-Йорку. Його дівчина Кайлі Дженнер прийшла на концерт підтримати свого коханого в яскравому вбранні.

Нові знімки популярної моделі та власниці своєї марки косметики з’явились на її сторінці в Instagram.

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21-річна Кайлі опублікувала знімок, де вона розслаблено сидить на м’якому кріслі перед концертом Тревіса Скотта. Для світської події, яка дуже важлива для її бойфренда, вона обрала червоні штани з високою талією, що обтискають її фігуру. До них модель підібрала коротку футболку з візерунком планети та надписом happy place.

Ввечері Кайлі одягнула коротку еко-шубу та взула білі кросівки, доповнивши образ сумкою із леопардовим принтом.



Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliesbitchx

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер опублікувала знімки з фотосесії з 9-місячною Стормі. Прихильники засипали компліментами молоду маму та її маленьку копію. Також модель любить ділитись світлинами, як її бойфренд Тревіс Скотт грається з їхньою дочкою.