Несподівано: Стівен Кінг прокоментував фільм, знятий за мотивами своєї книги "Доктор Сон"

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Стівен Кінг про екранізацію на роман "Доктор Сон"
Стівен Кінг про екранізацію на роман "Доктор Сон" / Колаж: LifeStyle 24

Популярний американський письменник, якого називають "королем жахів", заговорив про чергову екранізацію свого роману – фільму "Доктор Сон". Стівен Кінг вперше повністю задоволений роботою режисера.

Інтерв'ю Стівена Кінга про нову екранізацію його роману з'явилося на сайті іноземного видання Entertainment Weekly.

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Як відомо, фільм "Доктор Сон" став продовженням "Сяйва", знятого Стенлі Кубриком у 1980 році. Тоді після виходу стрічки Стівен Кінг неодноразово критикував його роботу, зазначавши, що той не відтворив емоцій про історію сім'ї, а цілісну картину назвав "Cadillac без двигуна".

За словами автора романів, спершу він не мав наміру екранізувати твір, який став продовженням, однак режисер Майк Фленеган зумів його переконати в протилежному.

Я прочитав сценарій дуже-дуже ретельно. Тому що я хотів, щоб продовження було хорошим, люди знали книгу "Сяйво", і я не хотів осоромитися. Майк Фленеган, мені сподобалися всі його фільми, і я раніше працював з ним над "Грою Джералда". Отже, я дуже-дуже уважно прочитав сценарій і сказав собі: "Все, що мені не подобалося в версії Сяйва Кубрика, заміщено тут,
– заявив Стівен Кінг.

Також режисер стрічки зізнався, що перший перегляд повнометражного фільму він влаштував лише для себе та Стівена Кінга, аби вони краще могли зосередитися на готовій роботі. "Я сидів з ним в порожньому кінотеатрі і дивився фільм. Я провів весь фільм, намагаючись не блювати і дивившись на власну ногу, аналізуючи кожен шум, який він видавав поруч зі мною. Фільм закінчився, пішли титри, і він нахилився, поклав руку мені на плече і сказав: "Ви виконали чудову роботу", – розповів Майк Фленеган.

Нагадаємо, фільм "Доктор Сон" вийшов в український прокат напередодні, 7 листопада.

Дивитися трейлер до фільму "Доктор Сон" українською: відео 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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