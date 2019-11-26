Netflix назвав дату виходу другого сезону "Статеве виховання" з Джилліан Андерсон

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Джилліан Андерсон у серіалі "Статеве виховання" / IMDb

Стримінговий сервіс Netflix оголосив дату виходу другого сезону очікуваного комедійного серіалу "Статеве виховання" (Sex Education). Стрічка в Джилліан Андерсон побачить світ вже в січні наступного року.

Про дату виходу другого сезону серіалу "Статеве виховання" (Sex Education) повідомили представники Netflix.

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На офіційній сторінці компанії у твіттері з'явився допис, у якому зазначається, що другий сезон стрічки побачить світ вже 17 січня 2020 року.

Головні ролі незмінно виконають Джилліан Андерсон та Ейса Баттерфілд, однак у стрічці варто очікувати також нових персонажів, про яких творці серіалу поки що замовчують.

Нагадаємо, комедійно драматичний серіал "Статеве виховання" розповідає проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл. У центрі сюжету постає 16-річний юнак Отіс, який переживає не найкращий період у своєму життя. Його батьки розлучилися, тому він залишився жити з матір'ю, яка працює секс-терапевтом. Він часто чує слово "секс" у своєму домі, а також розмови на "дорослі" теми, тому у нього зародилася ідея створити у школи підпільні курси сексуального виховання.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Netflix
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