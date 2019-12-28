Netflix оголосив акторський склад своєї адаптації про Шерлока Холмса

Історія надрозумного, спритного та скрупульозного приватного детектива користується неабиякою популярністю вже багато років. Шерлок Холмс отримав адаптацію у вигляді повнометражного фільму, серіалу, кіносимфонії і навіть комп'ютерної гри. Однак історій з ним не буває забагато, тому стрімінговий сервіс Netflix знімає ще одну стрічку про його пригоди.

Фанати Шерлока Холмса підтвердять: найпопулярніші проєкти з участю цього персонажа – це однойменний фільм з Робертом Дауні-молодшим та серіал, де Шерлока зіграв Бенедикт Камбербетч. Однак стрімінговий сервіс Netflix кинув собі і попереднім творцям так званий виклик, вирішивши зняти новий телесеріал. Про це повідомляє RadioTimes.

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За словами представників, їхня робота стане повноцінним переосмисленням добре знайомої класичної історії. Він навіть отримав іншу назву, яка звучатиме, як "Нелегали". Проєкт вже знайшов своїх героїв. Головні ролі у майбутній екранізації зіграють Генрі Ллойд–Гьюз, відомий роллю у серіалі «Вбиваючи Єву", та Ройс Пірресон, який грає у популярній стрічці "Відьмак".

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Саме вони постануть у центрі сюжету, як Шерлок Холмс і доктор Ватсон, однак в дещо інших образах. Якщо за класичною історією ці герої відважні, розумні та спритні, то у серіалі "Нелегали" ці двоє житимуть "на новий лад". Вони привласнюватимуть собі досягнення групи вуличних хлопчаків, яким вдається розкривати найгучніші злочини.



Актори серіалу про Шерлока Холмса від Netflix / Колаж: LifeStyle 24