Netflix орендував найстаріший кінотеатр у Нью-Йорку, чим врятував його від закриття: подробиці

Кінокомпанія разом із стримінговим сервісом Netflix не припиняє дивувати своїх фанатів, однак цього разу не майбутніми прем'єрами. Представники сервісу заявили, що тепер в одному з кінотеатрів Нью-Йорка можна буде переглядати лише їхні фільми. Крім того, картини транслюватимуться не будь-де, а в найстарішому залі мегаполісу.

На сайті видання Deadline повідомляється, що компанія Netflix орендувала найстаріший кінотеатр Нью-Йорка терміном на 10 років. Таке відомий американський сервіс практикуватиме вперше. Однак, що найцікавіше, театр The Paris Theatre був на межі закриття, адже він є єдиним і найстарішим однозалим кінотеатром у Нью-Йорку.

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Тому, орендувавши приміщення, компанія Netflix врятувала його від закриття. Додамо, що театр Paris відкрився ще у 1948 році. На презентації залу було присутньо чимало знаменитостей, серед яких Марлен Дітріх. Однак в серпні 2019 року кінозал закрився через фінансові проблеми. Представники Netflix заявили, що влаштовуватимуть у театрі не лише покази фільмів, але й заходи, які організовуватиме їхня компанія.