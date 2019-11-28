Netflix орендував найстаріший кінотеатр у Нью-Йорку, чим врятував його від закриття: подробиці

26 Читать новость на русском
Кінотеатр, який орендував Netflix / Фото з відкритих джерел

Кінокомпанія разом із стримінговим сервісом Netflix не припиняє дивувати своїх фанатів, однак цього разу не майбутніми прем'єрами. Представники сервісу заявили, що тепер в одному з кінотеатрів Нью-Йорка можна буде переглядати лише їхні фільми. Крім того, картини транслюватимуться не будь-де, а в найстарішому залі мегаполісу.

На сайті видання Deadline повідомляється, що компанія Netflix орендувала найстаріший кінотеатр Нью-Йорка терміном на 10 років. Таке відомий американський сервіс практикуватиме вперше. Однак, що найцікавіше, театр The Paris Theatre був на межі закриття, адже він є єдиним і найстарішим однозалим кінотеатром у Нью-Йорку.

Також: Netflix присвятив приголомшливий ролик персонажеві Аль Пачіно у фільмі "Ірландець": відео

Тому, орендувавши приміщення, компанія Netflix врятувала його від закриття. Додамо, що театр Paris відкрився ще у 1948 році. На презентації залу було присутньо чимало знаменитостей, серед яких Марлен Дітріх. Однак в серпні 2019 року кінозал закрився через фінансові проблеми. Представники Netflix заявили, що влаштовуватимуть у театрі не лише покази фільмів, але й заходи, які організовуватиме їхня компанія.

Як "русский мир" змінив Луганськ: сумний фоторепортаж
сьогодні
11681
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Netflix
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 11:14 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 8595
Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
27 листопада 14:00 Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
Наталія Лебідь 2474
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
27 листопада 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 9692
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 7757
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
26 листопада 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 362
Новини
Більше новин
Залиште відгук