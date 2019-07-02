Netflix презентував перші ефектні кадри "Відьмака" з Генрі Кавіллом

Знаменитий стрімінговий сервіс Netflix ще наприкінці травня 2019 року завершив зйомки серіалу "Відьмак" (The Witcher) і лише зараз презентував перші промо-кадри стрічки.

Екранізацію знаменитої серії книг "Відьмак" польського фантаста Анджея Сапковського можна буде оцінити восени цього року. Про нові знімки компанії Netflix повідомили на сайті Forbes.

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А поки Netflix потішив фанатів новими промо-кадрами та офіційним постером стрічки, які вже встигли здобути чималу популярність в соціальних мережах. На них головний герой в ролі Геральта, Генрі Кавілл, постав в костюмі мисливця за монстрами згідно з каноном. На кадрах також можна побачити актрису Аню Чалотру, яка зіграє чародійку Йеннефер та Фрейю Аллан, яка виконає роль королеви Цінтри – Цірілли.



Нові промо-кадри та постер із серіалу "Відьмак" / Netflix

Що відомо про серіал "Відьмак"?"Відьмак" – екранізований серіал, в основу якого покладено серію книг польського письменника Анджея Сапковського. Режисером серіалу став Томек Багінскі, шоураннером проекту – Лорен Шмідт, а виконавчими продюсерами – Шон Деніел, Джейсон Браун та Ярек Савко. Над постановками боїв працює знаменитий словацький каскадер Володимир Фурдик, який раніше виконував складні трюки у серіалі "Гра престолів". У першому сезоні заявлені вісім епізодів, точна дата релізу поки не позначена.