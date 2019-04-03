Невдалий жарт: Джастін Бібер вибачився перед жінками за "вагітність" дружини

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Джастін Бібер вибачився перед жінками за "вагітність" дружини
Джастін Бібер вибачився перед жінками за "вагітність" дружини / Instagram / @justinbieber

Відомі зірки українського та світового шоу-бізнесу 1 квітня жартували, як могли. День сміху не пропустив і Джастін Бібер, який пожартував про вагітність своєї молодої дружини Хейлі Бібер (Болдуін).

Спочатку Джастін Бібер опублікував у своєму Instagram УЗД-знімок з дитиною в утробі, на якому позначив свою дружину. Фанати одразу сприйняли це за жарт і прийнялись зі сміхом вітати свого кумира "з поповненням". Але згодом співак справді заінтригував шанувальників, оприлюднивши фото коханої з чималим животом, яка лежить на огляді в лікарів. "Чи жарт це?", – запитували фанати у коментарях, а ЗМІ миттєво підхопили новину про поповнення в молодій сім’ї.

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Але вже через кілька годин Бібер вщент спростував всі чутки, додавши нове фото у профіль – УЗД-знімок, на якому за допомогою фоторедактора був розміщений собака. Журналісти західних редакцій одразу ж взялись спростовувати інформацію про вагітність 22-річної Хейлі, а фанати з різними емоціями реагувати на новину.


Витівка Джастіна Бібера з вагітністю дружини Хейлі / Instagram / @justinbieber

Однак не всі прихильники сприйняли цей жарт позитивно. Серед них були і жінки та дівчата з непростим минулим, які сприйняли таку витівку надто особисто. "Як жінка, яка не може мати дітей, я знаходжу цей жарт образливим", "Вагітність – це не жарти. У мене був викидень, і ти поняття не маєш, як це" та інші коментарів можна знайти під дописами виконавця.

Бібер у свою чергу вирішив вибачитись, хоча й не очікував, що це комусь принесе біль.

Я зовсім не хотів образити почуття людей, які не можуть мати дітей. Багато людей спеціально жартують 1 квітня новиною про вагітність, щоб викликати реакцію у своїх батьків. Але я однаково вибачусь і візьму на себе відповідальність перед ображеними людьми. Я дійсно не хочу, щоб когось ображали через жарти… Це схоже на те, як кинути торт в лице маленької сестри на її день народження, очікуючи, що вона зараз засміється, а вона починає плакати,
– йдеться в дописі Джастіна Бібера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку.

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Теги: LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін Музика Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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