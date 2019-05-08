Невинний до доказів вини, – Мадонна заступилася за Джексона після звинувачень у педофілії

Легендарна поп-діва Мадонна поповнила ряди прихильників Майкла Джексона і привселюдно заступилася за померлого колегу. Співачка сказала, що не повірить у звинувачення, допоки не буде надано доказів.

Про це Мадонна заявила під час інтерв'ю іноземному виданню The Independent.

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У своєму монолозі співачка закликала шанувальників пам'ятати про так звану презумпцію невинуватості, після чого навела приклад з власного досвіду.

Я тисячу разів стикалася з помилковими звинуваченнями. Тому коли хтось щось говорить мені про людину, я прошу доказів. На мій погляд, люди невинні, поки їх провина не доведена,

– заявила Мадонна у своєму коментарі про фільм "Залишаючи Неверленд".

Однак після цього вона додала, що не бачила скандального фільму, тому не може сказати напевне, що саме доведе невинність Майкла Джексона.

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"? Прем'єра фільму "Залишаючи Неверленд" у США відбулась ще в кінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими.



У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.