Невістка Єлизавети ІІ прийшла в школу балету з сумочкою з крокодилячої шкіри: фото
Невістка Її Величності графиня Вассекська Софі навідалася до нового приміщення Центральної школи балету в Лондоні. Під час цього виходу вона продемонструвала елегантний образ із сумочкою з крокодилячої шкіри.
Члени королівського сімейства продовжують здійснювати світські заходи та відвідувати державні установи. Днями графиня Вассекська Софі побувала у лондонській школі балету, де зачарувала своїм образом.
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Аутфіт Її Високості складався з ніжної сукні теракотового кольору з рожевим відтінком та нюдових туфель-човників на підборах. Доповнила свій образ пальтом в тон сукні та буряковим клатчем з крокодилячої шкіри.
Її вуха прикрашали сережки-кліпси. Волосся Софі зібрала в красиву зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж в рожевих відтінках.
Графиня Вассекська Софі в школі балету / Фото: Getty Images
Графиня Вассекська Софі приїхала в лондонську школу балету / Фото: Getty Images
Як відомо, графиня Вассекська є патроном Центральної школи балету. Під час візиту вона зустрілася з артистами та позувала разом із ними перед камерами, мило усміхаючись.
Графиня Вассекська Софі позує з артистами балету / Фото: Getty Images