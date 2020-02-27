Невістка Єлизавети ІІ прийшла в школу балету з сумочкою з крокодилячої шкіри: фото

Невістка Її Величності графиня Вассекська Софі навідалася до нового приміщення Центральної школи балету в Лондоні. Під час цього виходу вона продемонструвала елегантний образ із сумочкою з крокодилячої шкіри.

Члени королівського сімейства продовжують здійснювати світські заходи та відвідувати державні установи. Днями графиня Вассекська Софі побувала у лондонській школі балету, де зачарувала своїм образом.

Читайте також: Кейт Міддлтон у кросівках та кюлотах взяла участь у спортивному тренуванні: фото і відео

Аутфіт Її Високості складався з ніжної сукні теракотового кольору з рожевим відтінком та нюдових туфель-човників на підборах. Доповнила свій образ пальтом в тон сукні та буряковим клатчем з крокодилячої шкіри.

Її вуха прикрашали сережки-кліпси. Волосся Софі зібрала в красиву зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж в рожевих відтінках.



Графиня Вассекська Софі в школі балету / Фото: Getty Images



Графиня Вассекська Софі приїхала в лондонську школу балету / Фото: Getty Images

Як відомо, графиня Вассекська є патроном Центральної школи балету. Під час візиту вона зустрілася з артистами та позувала разом із ними перед камерами, мило усміхаючись.