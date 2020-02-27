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Невістка Єлизавети ІІ прийшла в школу балету з сумочкою з крокодилячої шкіри: фото

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Графиня Вассекська Софі / Фото: Getty Images

Невістка Її Величності графиня Вассекська Софі навідалася до нового приміщення Центральної школи балету в Лондоні. Під час цього виходу вона продемонструвала елегантний образ із сумочкою з крокодилячої шкіри.

Члени королівського сімейства продовжують здійснювати світські заходи та відвідувати державні установи. Днями графиня Вассекська Софі побувала у лондонській школі балету, де зачарувала своїм образом.

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Аутфіт Її Високості складався з ніжної сукні теракотового кольору з рожевим відтінком та нюдових туфель-човників на підборах. Доповнила свій образ пальтом в тон сукні та буряковим клатчем з крокодилячої шкіри.

Її вуха прикрашали сережки-кліпси. Волосся Софі зібрала в красиву зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж в рожевих відтінках.

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекська Софі в школі балету / Фото: Getty Images

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекська Софі приїхала в лондонську школу балету / Фото: Getty Images

Як відомо, графиня Вассекська є патроном Центральної школи балету. Під час візиту вона зустрілася з артистами та позувала разом із ними перед камерами, мило усміхаючись.

Графиня Вассекська Софі
Графиня Вассекська Софі позує з артистами балету / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Зіркові розлучення LifeStyle Стиль і мода
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