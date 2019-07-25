Незаміжня співачка Наталі Імбрулія вагітна первістком

Відома австралійська співачка і акторка Наталі Імбрулія в 44 роки вперше стане мамою. Зірка зізналась, що це була її найбільша мрія, тому поява первістка буде бажаною.

Відповідну новину артистка опублікувала на офіційній Instagram-сторінці. Наталі Імбрулія зізналась, що завагітніти їй вдалось завдяки штучному заплідненню, відтак, ймовірно, майбутню дитину вона виховуватиме сама.

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"У мене є для вас важливе оголошення... Ні, я не проковтнула кавун! Це восени я чекаю народження свого первістка. Для тих, хто добре мене знає, не секрет, що я хотіла цього багато років, і рада, що це стало можливим за допомогою процедури ЕКЗ і донора сперми. Я більше нічого не буду говорити на цю тему публічно. Однак я дуже схвильована та чекаю цю нову главу життя: у мене виходить альбом, і я стану мамою", – розповіла Наталі Імбрулія.

Окрім цього, артистка зізналась, що підписала знаковий для своєї творчості контракт з Bertelsmann Music Group. Один з найбільших лейблів звукозапису допоможе зірці підготувати до виходу новий альбом. Над платівкою Наталі Імбрулія працювала понад рік, тому, мабуть, її поява символічно співпаде з народженням дитини.



Наталі Імбрулія вагітна первістком / Instagram / @natalie_imbruglia

Що відомо про особисте життя Наталі Імбрулії?

Австралійська співачка завжди ретельно оберігала своє приватне життя від ЗМІ. Однак журналістам все ж вдавалось розвідати про романи Наталі Імбрулії. Зокрема, зірці приписували романтичні стосунки з актором серіалу "Друзі" Девідом Швіммером та музикантом Ленні Кравіцом. Тривалий час вона зустрічалась з фронтменом гурту Silverchair Данієлем Джонсом, за якого у 2003 році вийшла заміж. Проте шлюб Наталі Імбрулії протривав всього 5 років. Після розлучення зірка ще ретельніше оберігала своє особисте життя від ЗМІ. Наразі невідомо, чи 44-річна Наталі Імбрулія має бойфренда.