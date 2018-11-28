Незручна ситуація: королева Летиція та перша леді Китаю зустрілись у вбраннях одного кольору

Королівська сім’я Іспанії приймала президента Китаю та його дружину у своїй резиденції. На офіційній зустрічі в палаці Сарсуела головні леді своїх країн прийшли в сукнях одного відтінку.

Король Іспанії Філіп VI разом із дружиною Летицією організували офіційний прийом у своєму палаці для поважних гостей з Китаю. До них завітали президент Республіки Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань.

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Для урочистої вечері королева вибрала синю сукню без рукавів зі спідницею плісе. Закрите декольте та міді-довжина сукні підкреслювали вишуканість іспанської стилю. Вона завершила свій елегантний образ туфлями-човниками на підборах, які були підібрані в тон до сукні та діамантовими прикрасами – сережками та браслетом.



Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI / Instagram / @euro_royals



Королева Летиція / Instagram / @euro_royals

Але не тільки королева Летиція обрала для важливої зустрічі вбрання синього кольору. Пен Ліюань прийшла на вечерю у сукні такого ж відтінку. Однак вони відрізнялись стилем, тому леді не придали цьому сильної уваги. Перша леді Китаю прийшла на вечерю у платті до колін з коміром-стійкою, яке від шиї до низу було оздоблене смужкою перлин. У її вухах теж були маленькі сережки з перлами.



Королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань / Instagram / @spanish.royals