Незручна ситуація: королева Летиція та перша леді Китаю зустрілись у вбраннях одного кольору

5755
Королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань
Королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань / Instagram/ @spanish.royals

Королівська сім’я Іспанії приймала президента Китаю та його дружину у своїй резиденції. На офіційній зустрічі в палаці Сарсуела головні леді своїх країн прийшли в сукнях одного відтінку.

Король Іспанії Філіп VI разом із дружиною Летицією організували офіційний прийом у своєму палаці для поважних гостей з Китаю. До них завітали президент Республіки Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань.

Читайте також: Квітковий принт і червоне взуття: королева Іспанії Летиція повторила свій старий образ

Для урочистої вечері королева вибрала синю сукню без рукавів зі спідницею плісе. Закрите декольте та міді-довжина сукні підкреслювали вишуканість іспанської стилю. Вона завершила свій елегантний образ туфлями-човниками на підборах, які були підібрані в тон до сукні та діамантовими прикрасами – сережками та браслетом.

Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI
Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI / Instagram / @euro_royals

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @euro_royals

Але не тільки королева Летиція обрала для важливої зустрічі вбрання синього кольору. Пен Ліюань прийшла на вечерю у сукні такого ж відтінку. Однак вони відрізнялись стилем, тому леді не придали цьому сильної уваги. Перша леді Китаю прийшла на вечерю у платті до колін з коміром-стійкою, яке від шиї до низу було оздоблене смужкою перлин. У її вухах теж були маленькі сережки з перлами.

Королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань
Королева Летиція та перша леді Китаю Пен Ліюань / Instagram / @spanish.royals

Президент Китаю з дружиною та королівська сім'я Іспанії
Королівська сім'я Іспанії та президент Китаю з дружиною / Instagram / @spanish.royals
 

Теги: LifeStyle Китай Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
1428
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1229
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 7196
Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
26 листопада 18:15 Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
1049
Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
26 листопада 17:49 Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
Юлія Михайлова 5638
Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 листопада 16:52 Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
1526
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук