Незважаючи на чутки про ворожнечу: Кейт Міддлтон і Меган Маркл завітали на Вімблдонський турнір

Герцогині Кембриджська та Сассекська є палкими прихильницями різних видів спорту, відтак стараються не пропускати важливі тематичні події, що відбуваються в Лондоні. Цього разу вони стали гостями фіналу "Вімблдону", де зіграють Серена Вільямс та Сімона Халеп.

На турнір першою прибула Кейт Міддлтон, яка обрала зелену сукню з короткими рукавами і золотими гудзиками від Dolce & Gabbana. Плаття нижче колін чудово поєднувалось з туфлями-човниками молочного кольору і такою ж сумочкою. Легка укладка з улюбленими локонами та макіяж з акцентом на очі доповнили образ. 37-річна Кейт перед турніром спілкувалась з відвідувачами події та мило усміхалась перехожим.

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Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images



Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images



Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images

Слідом за нею на турнір прибула і Меган Маркл у білій сорочці і такій же спідниці-плісе з чорними та синіми орнаментами. Герцогині разом сіли в королівській ложі під назвою Royal Box, в якому є 74 спеціальних місця. Пізніше до них підсіла і сестра Кейт – Піппа Міддлтон, яка обрала білу сукню з синім орнаментом. Всі королівські представниці мило спілкувалися і спостерігали за турніром зі своїх місць. Про ворожнечу між сім'ями, про яку часто згадують ЗМІ, перед спалахами фотокамер не було жодного натяку.



Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images



Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images



Меган Маркл, Кейт і Піппа Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images

Нещодавно Меган Маркл сама побувала на тенісному матчі в Серени Вільямс, яка, за чутками ЗМІ, повинна була стати хрещеною її сина Арчі. Але через Вімблдон і напружений графік тренувань вона все ж не потрапила на хрестини первістка Маркл і принца Гаррі.