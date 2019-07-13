Незважаючи на чутки про ворожнечу: Кейт Міддлтон і Меган Маркл завітали на Вімблдонський турнір

29
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Кейт Міддлтон і Меган Маркл / www.gettyimages.in

Герцогині Кембриджська та Сассекська є палкими прихильницями різних видів спорту, відтак стараються не пропускати важливі тематичні події, що відбуваються в Лондоні. Цього разу вони стали гостями фіналу "Вімблдону", де зіграють Серена Вільямс та Сімона Халеп.

На турнір першою прибула Кейт Міддлтон, яка обрала зелену сукню з короткими рукавами і золотими гудзиками від Dolce & Gabbana. Плаття нижче колін чудово поєднувалось з туфлями-човниками молочного кольору і такою ж сумочкою. Легка укладка з улюбленими локонами та макіяж з акцентом на очі доповнили образ. 37-річна Кейт перед турніром спілкувалась з відвідувачами події та мило усміхалась перехожим.

Читайте також: Кейт Міддлтон у романтичній сукні весело проводила час з дітьми на турнірі з поло: сімейні фото

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдонського турніру / Getty Images

Слідом за нею на турнір прибула і Меган Маркл у білій сорочці і такій же спідниці-плісе з чорними та синіми орнаментами. Герцогині разом сіли в королівській ложі під назвою Royal Box, в якому є 74 спеціальних місця. Пізніше до них підсіла і сестра Кейт – Піппа Міддлтон, яка обрала білу сукню з синім орнаментом. Всі королівські представниці мило спілкувалися і спостерігали за турніром зі своїх місць. Про ворожнечу між сім'ями, про яку часто згадують ЗМІ, перед спалахами фотокамер не було жодного натяку.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images

Кейт Міддлтон і Меган Маркл
Меган Маркл і Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images

Кейт Міддлтон Піппа Міддлтон і Меган Маркл
Меган Маркл, Кейт і Піппа Міддлтон на Вімблдонському турнірі / Getty Images

Нещодавно Меган Маркл сама побувала на тенісному матчі в Серени Вільямс, яка, за чутками ЗМІ, повинна була стати хрещеною її сина Арчі. Але через Вімблдон і напружений графік тренувань вона все ж не потрапила на хрестини первістка Маркл і принца Гаррі.

blog_ava
"Ви вважаєте, що я – ідіот": Зеленський наказав звільнитися голові ДФС
сьогодні
9289
Теги: Теніс Меган Маркл LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Лондон Великобританія Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
сьогодні 14:04 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 2332
"Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
сьогодні 12:39 "Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 722
Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
12 липня 19:03 Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
386
"Анабель 3": проклята лялька повертається додому
12 липня 18:19 "Анабель 3": проклята лялька повертається додому
Юлія Ліпенцева 351
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
12 липня 16:40 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
1711
Новини
Більше новин
Залиште відгук