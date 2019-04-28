Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?

Великдень або ж Світле Христове Воскресіння – найдавніше і найбільше християнське свято, яке символізує перемогу над гріхом та смертю, початок нового життя.

Великодні свята багаті на традиції і символи. З ними пов'язано чимало народних повір'їв та обрядів.

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Та сьогодні мало хто задумується – чому ми святимо саме паску, а не, наприклад, хліб чи булочки, навіщо розмальовуємо яйця. А ці традиції мають дуже давні корені.

Тож чи знаєте ви цікаві деталі великодніх традицій – допоможе вам тест. Бажаємо успіху і веселих свят!

З якого регіону писанка: Великодній тест