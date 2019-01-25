Нічого не вимагали, просто били, – з'явились нові деталі нападу на директора Олі Цибульської

Українські ЗМІ сколихнула моторошна новина: на директора співачки Олі Цибульської напали невідомі. Інцидент стався просто посеред дня на Київщині. Чоловіка жорстоко побили та залишили стікати кров'ю.

Як розповіла менеджер Олі Цибульської журналістам LifeStyle 24, зухвалий злочин стався у середу, 23 січня. Задовго до нападу Олександру телефонували невідомі та намагались організувати зустріч з ним. Причиною для перемовин вони вказували заплановане свято, на яке хотіли б запросити співачку.

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"Олександру ще до нападу телефонували люди з проханням приїхати на перемовини, аби запросити співачку Олю Цибульську виступати на святі меблевої фабрики. Ми не знаємо її назви. Вони хотіли, щоб Оля була ведучою і співачкою на заході. Телефонували, коли Олександр був у відпустці, але тримались на зв'язку, щоб одразу після його прибуття в Київ вони таки зустрілись", – розповіла менеджер співачки Маргарита.

Після відпочинку директор Олі Цибульської вирішив поїхати на зустріч. Зловмисники попросили Олександра прибути до Борисполя, а точну адресу йому скинули СМС-повідомленням. Переконавшись, що це саме директор Олі Цибульської, двоє чоловіків накинулись на нього з кулаками.

Зустрілись не в Києві, а в Борисполі. По прибутті його попросили вийти з авто та пройти за будинок. Спершу вийшов один чоловік, абсолютно невідомий Олександру, і напав на нього, а за ним – другий. Кілька хвилин вони били його, нічого не вимагаючи. Окрім цього, вони нічого не вкрали. Просто переконались, що це він та били,

– додала менеджер Олі Цибульської.

Після нападу зловмисники зникли з місця інциденту, залишивши травмованого Олександра стікати кров'ю. Директор Олі Цибульської добрався до свого авто і викликав медиків. Після обстеження мозку, лікарі виписали чоловіка зі шпиталю. Наразі Олександр оговтується від нападу та співпрацює з правоохоронцями.

"Медики переконались, що в нього немає серйозних пошкоджень мозку, бо нападники дуже травмували обличчя. Він подав заяву в поліцію Борисполя. Наразі Олександр вже не в лікарні. Поки він оговтується від того, що відбулось", – додала представниця співачки.

Сама Оля Цибульська зізналась, що не розуміє причин нападу. Ані вона, ані Олександр не мають боргів або конфліктів, які могли б стати приводом для розправи.

Водночас цей злочин представники Олі Цибульської не беруться пов'язувати з нападом на кума співачки – артиста Дзідзьо.

Ми знаємо, що сталось із Дзідзьо. Однак не маємо жодної інформації, щоб пов'язувати ці злочини. Ми переконані, що ця історія не має жодного відношення до позасценічного життя Олі чи Олександра. Переживаємо, бо не знаємо, чого очікувати, адже така історія відбувається в шоу-бізнесі, тому ми не знаємо, хто може бути наступним. Якщо це якась рейдерська історія, то ніхто від неї не захищений. Бо мало зірок ходять з охороною, тим паче їхні менеджери,

– додала представниця зірки.

Прес-секретар поліції в Київській області Микола Жуковський у коментарі 24 каналу зазначив, що наразі всю інформацію перевіряють правоохоронці.