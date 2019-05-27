Муза і прекрасна дружина, – Нік Джонас зворушливо привітав Пріянку Чопру з річницею

Популярна індійська акторка Пріянка Чопра та співак Нік Джонас, які одружилися у грудні 2018 року, відсвяткували свою першу річницю стосунків.

Привітання Джонас написав на своїй сторінці в Instagram. Чоловік опублікував світлину з їхнього спільного виходу у Каннах під час кінофестивалю.

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Тоді на червону доріжку зіркове подружжя обрало білосніжні вбрання. Пріянка Чопра засвітилась у пишній сукні з фатином і була схожою на наречену, а Нік Джонас – у класичному білому костюмі з метеликом.

Крім того, Нік дуже зворушливо прокоментував світлину, згадавши історію початку їхнього роману.

Сьогодні рік тому ми разом з друзями відправилися на прем'єру фільму "Красуня і чудовисько". У компанії була і жінка, яка незабаром стала моїм кращим другом, людиною, якій я можу довірити все секрети, музою і прекрасною дружиною. Я шалено вдячний тобі за те, який шлях ми пройшли разом. Ти змушуєш мене усміхатися кожен день і надихаєш бути кращою версією себе. Для мене велика честь бути твоїм чоловіком. Я люблю тебе,

– заявив співак.

У відповідь його дружина Пріянка відписала, що Нік – найдивовижніше, що коли-небудь могло трапитися з нею. Відомо, що Джонас подарував коханій квитки на концерт Мераї Кері.