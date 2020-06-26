Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін завдяки цьому проєкту зміг знайти своє кохання та нещодавно офіційно зареєстрував стосунки з обраницею Дашею Квітковою. Тепер він дав декілька порад героїні нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенії Мішиній.

Нікіта і Даша стали першою парою в історії української версії проєкту, чиї стосунки переросли у сім'ю. Тепер Добринін поділився думкою про новий формат шоу "Холостяк". Його коментарі з цього приводу опублікували на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

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Думка Нікіти Добриніна про проєкт "Холостячка"

Телеведучий розповів, що бачив подібний формат в інших країнах і йому буде цікаво подивитися на його реалізацію в Україні. Нікіта зазначив, що чоловіки за своєю суттю є завойовниками, тому, на його думку, "Холостячка" буде органічнішою за звичний формат – чоловіки намагатимуться завоювати серце жінки.

Нікіта Добринін про Ксенію Мішину

Ексхолостяк зазначив, що особисто не знайомий з Ксенією. Знає тільки, що вона гарна акторка і бачив її декілька разів у телевізійних сюжетах.

"Холостяк" і "Холостячка" – не про твою суперпопулярність. Тут важливі людські якості та правильний їх прояв. А популярність у такому проєкті не завжди може зіграти на руку,

– наголосив Нікіта.

Поради Ксенії Мішиній від Нікіти Добриніна

Нікіта побажав Ксенії почувати себе розслаблено та створити максимально комфортні умови під час перебування там. Проєкт – це частина життя, тому потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми. Звісно, що Добринін побажав Мішиній зустріти своє кохання.