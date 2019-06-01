Нікіта Добринін зізнався, чи має стосунки з переможницею шоу "Холостяк-9"

Український телеведучий Нікіта Добринін після завершення романтичного шоу "Холостяк-9" кардинально змінив своє життя. Він досі має стосунки з Дарією Квітковою та зізнався, що на проекті зустрів саме ту дівчину, яку тривалий час шукав.

Як відомо, 24 травня 2019 року пройшов фінал шоу "Холостяк-9". На останній ефір очкували тисячі прихильників проекту. У фіналі Нікіта Добринін провів останні романтичні побачення, після чого вирішив віддати каблучку білявці Даші.

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Вже на пост-шоу телеведучий зруйнував всі міфи про шоу "Холостяк". Нікіта Добринін став першим із героїв проекту, який продовжив стосунки із фіналісткою. У мережі він зізнався, що упродовж кількох місяців, поки йшла трансляція шоу, телеведучий приховував роман із дівчиною, щоб не розсекречувати результати фіналу. Тепер же Нікіта Добринін на всю країну оголосив, що щасливий та знайшов своє справжнє кохання.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я такий щасливий зустріти тебе – неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене в протилежному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як весь цей час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не побачив, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас запитували: чим закінчився проект "Холостяк"?.. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!" – заявив Нікіта Добринін.

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Водночас сама Даша, не стримуючи свого щастя, розповіла, що не вважає себе переможницею шоу, адже на проект подарував їй головне – міцні стосунки. На день народження свого коханого дівчина організувала поїздку до Копенгагена, де зізналась телеведучому у коханні. А от Нікіта Добринін зробив це у День закоханих.

Я не хотів перетворити ці фрази в звичайні. Мені хотілося, щоб ми запам'ятали наші зізнання назавжди. Тому 14 лютого я сказав Даші, що кохаю її. На що вона мені відповіла: "Це тому, що сьогодні День закоханих?" – пригадав Нікіта.