Ніколь Кідман та Кіт Урбан відсвяткували Різдво в Австралії: романтичні фото

Голлівудське подружжя – Кіт Урбан та Ніколь Кідман – вирушило на різдвяні свята в Австралію де живуть родичі актриси.

Нові знімки закохані опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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На фото Ніколь і Кіт ніжно обіймаються на фоні різдвяної ялинки. Подружжя привітало шанувальників з Різдвом.

Щасливого Різдва! Дякую всім за вашу любов у цьому році. Надсилаємо нашу любов кожному з вас,

– написав Урбан.

Як відомо, знаменитості живуть у шлюбі вже понад 12 років. Користувачі у мережі у захваті від ніжних почуттів, які вони демонструють одне одному.

Нагадаємо, голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.