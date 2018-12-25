Ніколь Кідман та Кіт Урбан відсвяткували Різдво в Австралії: романтичні фото

490 Читать новость на русском
Кіт Урбан та Ніколь Кідман
Кіт Урбан та Ніколь Кідман / Instagram / @nicolekidman

Голлівудське подружжя – Кіт Урбан та Ніколь Кідман – вирушило на різдвяні свята в Австралію де живуть родичі актриси.

Нові знімки закохані опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Читайте також: В однакових піжамах: Дженніфер Лопес відсвяткувала Різдво з родиною – фото

На фото Ніколь і Кіт ніжно обіймаються на фоні різдвяної ялинки. Подружжя привітало шанувальників з Різдвом.

Щасливого Різдва! Дякую всім за вашу любов у цьому році. Надсилаємо нашу любов кожному з вас,
– написав Урбан.

Як відомо, знаменитості живуть у шлюбі вже понад 12 років. Користувачі у мережі у захваті від ніжних почуттів, які вони демонструють одне одному.

 

 

Нагадаємо, голлівудська актриса Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у 2006 році. У спільному шлюбі в них народилось 2 доньки – Фейт Маргарет (7 років) та Сандей Роуз (9 років), яку народила сурогатна матір, але є біологічною дитиною подружжя. В квітні цього року навіть з'являлись чутки про загрозу розлучення Ніколь та Кіта, але пара звернулась за допомогою до сімейного психолога і в них згодом все налагодилось.

Теги: LifeStyle Різдво Ніколь Кідман Зіркові романи Голлівуд Австралія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
25 грудня 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 227
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
24 грудня 12:14 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
19921
Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
24 грудня 11:00 Найуспішніші моделі 2018 року: які красуні підкорили серця мільйонів
Юлія Турелик 1912
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
24 грудня 09:01 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 1502
Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
23 грудня 10:00 Апельсини, кориця та макарони: як оригінально прикрасити ялинку
4752
Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
22 грудня 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Катерина Козачинська 9376
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук