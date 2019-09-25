Ніколь Кідман зізналась, чому всиновлені діти не жили з нею після розлучення

Голлівудська акторка Ніколь Кідман залюбки спілкується з пресою щодо своєї кар'єри та водночас уникає питань про її всиновлених дітей у шлюбі з Томом Крузом. Однак днями вона все ж зробила виняток та пояснила, чому після розлучення Ізабелла та Коннор не переїхали до неї.

Як повідомляє The Daily Mail, всиновлені діти вирішили жити із зірковим батьком. За словами Ніколь Кідман, причиною для цього були релігійні вподобання Тома Круза, які одразу після розлучення перейняли Ізабелла та Коннор. Сама акторка не підтримувала саєнтологію, тому й стала небажаним гостем у будинку колишнього чоловіка.

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Саєнтологія – це один із найконфліктніших релігійних рухів, заснований у США. Він виник у 1950-их роках та базується на так званому вченні письменника Рон Габбард. Рух включає філософію і техніку духовного вдосконалення та має прихильників у 100 країнах світу.

Ніколь Кідман зізналась, що саєнтологія забороняє мати близькі стосунки з тими, хто не є послідовниками релігійного руху. Тому акторці залишалось тільки спостерігати збоку за дорослішанням її всиновлених дітей. Однак такий вибір Ніколь не засуджує і завжди готова допомогти Ізабеллі та Коннору.

Вони зробили вибір на користь саєнтології. Але наш обов'язок, як батьків, завжди давати їм безумовну любов,

– зазначила Ніколь Кідман.

Водночас інсайдери стверджували, що заява акторки, що її будинок завжди відкритий для Ізабелли та Коннона, аж ніяк не покращила їхніх стосунків. Діти навіть не захотіли, щоб зіркова мама була на їхніх весіллях. Як відомо, Ізабелла вийшла заміж у 2015 році, а у 2019-му Коннор одружився з послідовницею саєнтології Сільвією. Сам Том Круз, за інформацією джерел, наказав дітям припинити спілкування з його ексдружиною.

"За всім цим стоїть Том. Він просто зателефонував сину і той його не міг не послухати. Коннор буквально поклоняється землі, по якій ходить його батько", – зазначив інсайдер.

Та, ймовірно, у Ніколь Кідман з'явився шанс налагодити стосунки із донькою. Нещодавно 26-річна Ізабелла випустила дебютну лінію одягу, яку назвала на честь матері – "Белла Кідман".

Що відомо про особисте життя Ніколь Кідман?

Упродовж 11 років Ніколь Кідман та Тома Круза вважали ідеальною парою. Подружжя зачаровувало спільними виходами, а невдовзі після одруження всиновили двох дітей. Наразі сину зірок Коннору виповнилось 24 роки, а доньці Ізабеллі – 26. Однак у 2001 році пара вирішила розлучитись, а їхні діти залишились із зірковим батьком. В одному з інтерв'ю Ніколь Кідман зізналась, що не має близьких стосунків з Ізабеллою та Коннором, про що дуже шкодує.



Це не єдині нащадки акторки. У 2006 році Ніколь вийшла заміж за музиканта Кіта Урбана, з яким виховує двох спільних доньок – 11-річну Сандей Роуз та 8-річну Фейт Маргарет. Останню народила сурогатна мама.