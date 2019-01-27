"Ніколи не кажи ніколи": Діане Крюгер розповіла про материнство і майбутнє весілля з Рідусом

Знаменита німецька актриса Діане Крюгер дала відверте інтерв'ю для інтернет-журналу PorterEdit. 42-річна зірка розповіла, як у своєму віці наважилася стати матір'ю і чи відбудеться очікуване шанувальниками весілля з Норманом Рідусом.

42-річна акторка і модель Діане Крюгер вперше стала мамою у листопаді 2018 року. У неї народилася донька від 50-річного голлівудського актора Нормана Рідуса. Про те, як вона наважилася на такий крок і як відчуває себе в ролі мами, Діане розповіла іноземному інтернет-виданню PorterEdit.

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Модель зізналася, що Норман Рідус саме той чоловік, з яким їй хотілося зазнати щастя материнства..

Раніше я була дуже егоїстичною і зовсім не замислювалася про дітей. Вперше бажання стати матір'ю з'явилося у мене тільки після 35 років. Тоді я подумала: "А чому б і ні". І просто вирішила чекати відповідну людину,

– розповіла Діане Крюгер.



Діане Крюгер / PorterEdit

Також 42-річна акторка зізналася, що її обранець дуже спокійний батько.

Норман дуже спокійний. Він багато чому мене вчить у плані батьківства, а все тому, що одного разу вже проходив через це,

– відверто зізналася зірка.

Варто додати, що Норман Рідус виховує 19-річного сина від попередніх стосунків. Чоловік познайомився з Діане на зйомках фільму "Небо" у 2015 році. Чутки про їхній роман підірвали мережу в 2017 році, коли папараці вдалося сфотографувати їхні пристрасні поцілунки. В листопаді 2018 року вони стали батьками. Проте поки що не узаконили свої відносини. Діане стверджує, що для неї штамп у паспорті не є надто важливим.

Є така фраза: "Ніколи не говори ніколи". Тому я не виключаю, що у мене буде і весілля, і дівич-вечір. Я обов'язково одягну гарну сукню. Але, особисто для мене, штамп у паспорті нічого не означає. Так, я розумію, що офіційний шлюб гарантує фінансову безпеку в майбутньому. Але я і без цього фінансово незалежна, так що я не потребую когось, хто зміг би мене забезпечувати,

– впевнено заявила 42-річна Діане.

Якщо Діане Крюгер і зірка "Ходячих мерців" Норман Рідус офіційно затвердять свої стосунки, для Діане це буде другий шлюб.

Що відомо про попередні стосунки Діане Крюгер? Вперше Діане Крюгер вийшла заміж у віці 25 років за французького актора і режисера Гійома Кане. Вони зіграли весілля 1 вересня 2001 року. Однак після п'яти років подружнього життя їхній шлюб розпався. Офіційно пара розлучилася в 2006 році.