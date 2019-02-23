Номінанти премії Оскар-2019 зібрались у спільній фотосесії: ефектні кадри

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Оскар-32019: спільна фотосесія номінантів премії
Оскар-32019: спільна фотосесія номінантів премії / Instagram / @theacademy

Голлівудські актори в очікуванні головної кіноподії – вручення престижної нагороди Оскар-2019. Та поки організатори завершують останні підготування до грандіозного шоу, Кіноакадемія зібрала всіх претендентів на головну статуетку в стильній фотосесії.

Щороку Американська академія кіномистецтва влаштовує незабутнє шоу – Оскар. За традицією, головні статуетки будуть вручати у Лос-Анджелесі. 91-а церемонія нагородження розпочнеться 25 лютого о 3:00 (за київським часом). Та поки весь Голлівуд готується до світської події, представники Кіноакадемії влаштували стильну фотосесію. 

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Перед камерою постали всі зірки, імена яких є в списку номінантів Оскар-2019. Та якщо попереднього разу знаменитості красувались на одній спільній світлині, то цього разу організатори зйомки розділили голлівудських знаменитостей за номінаціями. 

Ці кінематографісти схвилювали нас, надихнули нас та змусили сміятися завдяки їхній роботі минулого року. 91-ий Оскар про них,
– написали автори фотопроекту. 


Стильна фотосесія номінантів на премію Оскар-2019 / Instagram / @theacademy

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Теги: LifeStyle Голлівуд Оскар-2019
Джерело: LifeStyle 24
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