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Номінантка Оскара Грета Гервіг зніме свій мюзикл з чечіткою: несподівані подробиці

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Грета Гервіг / IMDb

Грета Гервіг, відома свою роботою над фільмом "Леді-Птаха", відверто поділилася своїми планами на майбутнє. 36-річна американська акторка, режисерка та сценаристка зніме власний мюзикл.

Про те, що Грета Гервіг хоче запустити в розробку власний мюзикл з запальною чечіткою, повідомляє видання Variety.

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В одному з інтерв'ю режисерка заявила, що, на її думку, цьому світові дуже бракує такого проєкту. Так, якщо мюзикл, назва якого поки що тримається у секреті, буде авторським, то цілком ймовірно, що сценарій Грета Гервіг напише сама, а також сяде у крісло режисера.

Нагадаємо, першим повнометражним режисерським дебютом Грети став фільм "Леді-Птаха", який номінували на "Золотий глобус" та "Оскар". Головну роль у фільмі виконувала Сірша Ронан, яка також грає повідного персонажа у фільмі "Маленькі жінки", який вийде на українські екрани 30 січня 2020 року. Проєкт є другою режисерською роботою Гервіг.

Леді-Птаха: трейлер дивитися онлайн

Маленькі жінки: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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