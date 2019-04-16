Нотр-Дам де Парі в історії: ретро-фото культової споруди Парижу

15 квітня не тільки Францію, а й цілий світ сколихнула сумна звістка – у всесвітньо відомому Соборі Паризької Богоматері сталася масштабна пожежа. Каркас будівлі вдалось врятувати, проте від руйнації не врятувались кілька вітражів та шпиль.

24 канал пропонує поринути в історію та переглянути старі світлини, на яких живе Нотр-Дам де Парі дргої половини 19 – початку 20 століття.

Читайте також: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму

1. Фото Собору Паризької Богоматері, датоване 19 століттям // Universal History Archive/UIG via Getty Images

2. Нотр-Дам де Парі, 19 століття // Photo by Universal History Archive/UIG via Getty Images

3. Центральні двері та фасад собору. Фото датоване 19 століттям // Universal History Archive/UIG via Getty Images

4. Гаргульї на західній стороні собору Нотр-Дам, 19 століття // Photo by Universal History Archive/UIG via Getty Images

5. Собор Нотр-Дам та міст Сен-Мішель до реконструкції у 1857 році // Photo by Oswald Perrelle / Roger Viollet/Getty Images

6. Панорамний вид на Собор Паризької Богоматері, близько 1855-1858 років // Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

7. Фонтан біля Нотр-Даму близько 1860 року // Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

8. Головні ворота Нотр-Даму, близько 1860 року // Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

9. Нотр-Дам у середині 1880-х років // Jules Hautecoeur/Underwood Archives/Getty Images

10. Собор Паризької Богоматері, 1900 рік // Photo by Buyenlarge/Getty Images

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття.

15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.

Читайте також: Як виглядає Нотр-Дам де Парі після пожежі – дивіться тут.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)