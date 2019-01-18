Нова історія: в мережі з'явився перший трейлер до фільму "Берлін, я люблю тебе" – відео

Кінокартина "Берлін, я люблю тебе" стане продовженням збірок фільмів про Нью-Йорк і Париж. У стрічці знялися такі знамениті голлівудські актори як Кіра Найтлі і Міккі Рурк.

Перший офіційний трейлер до фільму "Берлін, я люблю тебе" з'явився на YouTube-каналі компанії ONE Media.

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Кінокартина стане так званим сиквелом (продовженням) попередніх фільмів про Нью-Йорк і Париж, де герої зізнавалися один одному в коханні.

У новій частині фільму про любов знімалися Кіра Найтлі, Гелен Міррен, Іван Реон і Міккі Рурк.

За сюжетом кінострічки, перед глядачем розгорнуться десять історій про кохання. Кожна з них буде унікальною і незвичайною, але так само всі вони будуть пов'язані зі столицею Німеччини, Берліном.

В центрі сюжету фільму постає батько (Міккі Рурк), який нещодавно розлучився. Він втомлений від повсякденного життя і турбот і це спонукає його погодитися на разовий інтимний зв'язок з молодою дівчиною. Через це чоловік згадує про свою єдину доньку, з якою він вже давно не підтримує батьківських відносин.

Дивитися трейлер до фільму "Берлін, я люблю тебе" онлайн (відео):