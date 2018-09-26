Нове кохання: Бруклін Бекхем показав свою дівчину – фото

19-річний британець, син Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін після стосунків з актрисою Хлоєю Морец офіційно не афішував про нові стосунки до цього часу. Але днями Бруклін показав свою нову дівчину – 21-річну модель Хану Крос.

Нові знімки хлопець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: "Я не спав з цією дівчиною": чоловік Cardi B публічно просить вибачення за ймовірну зраду

Так, обраницею сина дизайнерки Вікторії Бекхем стала модель, яка лише розпочинає свою кар'єру і встигла знятися для кількох глянцевих журналів. Як пишуть західні ЗМІ, імовірно пара познайомилася через двоюрідну сестру Бекхема – Ліббі Адамс, яка є подругою Крос.

На фото Бруклін і Хана не соромляться демонструвати свої почуття під час прогулянки на голлівудських пагорбах. Закохані обіймаються, а на одному зі знімків Бекхем тримає дівчину за сідниці. Крім того, спільні знімки вони доповнили емоджі у вигляді серця, заявивши про свої романтичні стосунки.



Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram @brooklynbeckham



Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram @hancross



Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз



​Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз



​Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.