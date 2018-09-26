Нове кохання: Бруклін Бекхем показав свою дівчину – фото

521
Бруклін Бекхем з дівчиною
Бруклін Бекхем з дівчиною / Instagram @hancross

19-річний британець, син Вікторії і Девіда Бекхемів Бруклін після стосунків з актрисою Хлоєю Морец офіційно не афішував про нові стосунки до цього часу. Але днями Бруклін показав свою нову дівчину – 21-річну модель Хану Крос.

Нові знімки хлопець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:  "Я не спав з цією дівчиною": чоловік Cardi B публічно просить вибачення за ймовірну зраду

Так, обраницею сина дизайнерки Вікторії Бекхем стала модель, яка лише розпочинає свою кар'єру і встигла знятися для кількох глянцевих журналів. Як пишуть західні ЗМІ, імовірно пара познайомилася через двоюрідну сестру Бекхема – Ліббі Адамс, яка є подругою Крос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

На фото Бруклін і Хана не соромляться демонструвати свої почуття під час прогулянки на голлівудських пагорбах. Закохані обіймаються, а на одному зі знімків Бекхем тримає дівчину за сідниці. Крім того, спільні знімки вони доповнили емоджі у вигляді серця, заявивши про свої романтичні стосунки.

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз

Бруклін Бекхем і Хана Крос
​Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз


​Бруклін Бекхем і Хана Крос / Instagram-сторіз

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, 19-річний Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Голлівуд Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 15:20 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 10000
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 20683
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
17 грудня 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
67229
Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
17 грудня 16:45 Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
12361
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
17 грудня 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1796
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
17 грудня 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 1234
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук