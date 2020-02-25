Цікаві біографічні фільми, які ви могли пропустити

Мабуть, одним з найцікавіших жанрів у кінематографі є байопіки, документальні біографічні стрічки. У таких фільмах ви не побачите художнього вимислу чи створеної драми для загостреного сюжету. В них будуть лише свіжі реальні факти чи давно відомі історії, показані під новим кутом.

Біографічні фільми – це часто про щось невідоме. До прикладу, за кілька останніх років найбільшої популярності набули байопіки про таких відомих особистостей, як Майкл Джексон, Гарві Вайнштейн, Дієго Марадона та інших. Байопіки – це фільми про тих, кому вдалося прославитися по-різному. Хтось став відомим завдяки своїм старанням, а хтось опинився "на вустах" через заплямовану репутацію.

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У цьому матеріалі редакція LifeStyle 24 підготувала для вас п'ять біографічних фільмів з кардинально різними історіями. Тож, якщо ви втомилися від супергеройських фільмів і хочеться чогось без прикрас і вигадок – лаконічна і пізнавальна добірка з п'яти байопіків фільмів спеціально для вас!

Цікаві біографічні фільми

"Вайнштейн" (Untouchable) (2019)

Жанр: докуметальний, біографічний

Із циклу: дорослі фільмі, зняті на реальних подіях

Режисер: Урсула Макфарлейн

Рейтинг IMDb: 6,7

Синопсис: В центрі сюжету документального фільму постає один із найвідоміших голлівудських режисерів – Гарві Вайнштейн. Йому вдалося створити та водночас постати в епіцентрі головного голлівудського скандалу XXI століття. Гарві Вайнштейн протягом 40 років будував свою кар'єру, крок за кроком руйнувавши її. Втім, про самодискредитування кінотворця стало відомо лише у жовтні 2017 року. Документальний фільм "Вайнштейн" розповість про історію успіху режисера, про його перша кроки у шоу-бізнесі ще у 1970-х, а також про те, як 2017 рік виявився для нього переломним.

Понад 100 жінок наважилися викрити темну сторону Вайнштейна. Вони звинуватили його у сексуальних домаганнях і відверто розповіли про те, як у Голлівуді "заминають" скандали.

Вайнштейн: трейлер українською онлайн

"Дієго Марадона" (Diego Maradona) (2019)

Жанр: біографічний, спортивний

Режисер: Азіф Кападіа

Рейтинг IMDb: 7,7

Сюжет: Фанати спорту та футболу зокрема будуть вражені стрічкою про одного з найвідоміших футболістів світу – Дієго Марадону. Фільм розповість про його життя загалом, а також про фантастичну кар'єру, яку йому вдалося побудувати. Кожен, хто захоплюється цим видом спорту, знає, що саме Марадона зміг поставити вищу планку для наступних поколінь. Його називають королем футболу. Якщо ви не знайомі з його біографією, перегляньте фільм "Дієго Марадона" і ви зрозумієте, чому його нарекли таким прізвиськом.

Дієго Марадона: трейлер онлайн

"Паваротті" (Pavarotti) (2019)

Жанр: біографічий, музика

Режисер: Рон Говард

Рейтинг IMDb: 7,5

Сюжет: Лучано Паваротті – найвідоміший оперний співаку і ліричний тенор минулого століття. Він прославився на весь світ завдяки своєму вокальному таланту. Його голос – це поєднання легкості та фантастичного звучання. Лучано Паваротті був затребуваним на телебаченні, оскільки його виступи часто транслювали, проте він залишався вірним опері та академічній манері співу.

Паваротті: трейлер українською онлайн

"Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) (2019)

Жанр: документальний

Із циклу: дорослі фільмі, зняті на реальних подіях

Режисер: Ден Рід (компанії HBO та Channel 4)

Рейтинг IMDb: 7,0

Синопсис: Передумовою фільму "Залишаючи Неверленд" стали події, які відбулися у 1993 році. Тоді 13-річний Джордан Чендлер звинуватив попкороля Майкла Джексона у сексуальному насильстві. Після цього співак спростував заяву хлопця, врегулював конфлікт поза судом, виплатив компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, а також покрив судові витрати з боку його сім'ї. Пізніше Джексона звинуватили у розбещенні малолітніх, проте у 2005 році суд виправдав попкороля.

Так, у фільмі "Залишаючи Неверленд" знімаються дорослі чоловіки Вад Робсон і Джеймс Сейфчак, які у віці 7 та 10 років відповідно потерпали від сексуального насильства зі сторони Майкла Джексона. Протягом чотирьох годин вони розповідають, як разом з батьками перебували на розкішному ранчо Неверленд, де все було створено для розваг дітей. Насправді, вони не лише працювали разом зі співаком, але й залишалися ночувати в одному ліжку. І це не найгірше, що відбулося з тоді маленькими хлопчиками. Лише зараз вже дорослі чоловіки наважилася розповісти про всі подробиці спільно проведеного часу з легендою попмузики.

Залишаючи Неверленд: трейлер онлайн

"Аполлон-11" (Apollo 11) (2019)

Жанр: історичний, документальний

Режисер: Тодд Дуглас Міллер

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет: події розгортаються 20 липня 1969 року. Космічний корабель Аполлон-11 здійснив посадку на поверхню Місяця. Перша вискадка людини на Місяць стала однією з найбільших подій в історії космонавтики. Підготовка до цього завдання тривала роками, фахівці кілька десятків разів її коригували. Багато хто не вірив, що це можливо, тому критикував експедицію. До фільму потрапили фрагменти з унікальної відеоплівки, яку ніхто ніколи раніше не бачив. Аби отримати її, знімальна команда працювала з представниками НАСА і Національними архівами США.

Аполлон-11: трейлер онлайн