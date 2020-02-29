5 нових найкращих історичних фільмів

Історичний жанр – жанр, який не може залишити байдужим нікого. Навіть, якщо ви запевняєте, що не любите історичних фільмів, повірте, ви просто не знайшли того, який прив'язав би вам цю любов. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас яскраву добірку з п’ятьма найяскравішими новими фільмами, знятими в історичному жанрі.

Історичні фільми – це про далекі невідомі епохи, про зовсім інше життя, про таку ж любов і смерть і про те, що історія є невід’ємною частиною нас, а тому її важливо знати.

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Втім, історичні фільм – це також про глибоке бачення режисерів і сценаристів, про неймовірний талант акторів, про навички та вміння костюмерів і про кропітку роботу гримерів. Лише в тандемі всі вище перераховані якості зможуть перетворитися у фільм, який завоює мільйони сердець. Ми зібрали для вас саме такі!

Нові історичні фільми

"Ціна правди" (Mr. Jones) (2019)

Жанр: історичний, драма, трилер

Режисер: Агнешка Голланд

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: Події розгортаються у 1933 році. Радник прем'єр-міністра Великобританії та відомий британський журналіст Гарет Джонс приїжджає до Москви з метою взяти інтерв'ю у не менш відомого політичного діяча Сталіна.

Напередодні зустрічі нова подруга Гарета Джонса Ада Брукс розповідає йому приголомшливі факти про Радянський Союз і те, що в ньому відбувається. У те, що почув радник прем'єр-міністра Великобританії, складно повірити, тому він вирішує переконатися у почутому на власні очі. Ада з усіх сил переконує чоловіка, що цього робити не варто, адже є ті, кому викриття правди не на руку і через це він може позбутися життя. Однак ніякі аргументи не вплинули на рішення Джонса.

Застосувавши свою кмітливість та хитрість, журналіст незаконно відправляється в Україну з метою зробити репортаж про Голодомор. Повернувшись додому, Гарет публікує зібраний матеріал у газетах і стає першим, хто на це наважився.

Ціна правди: трейлер українською онлайн

"Марія – королева Шотландії" (Mary Queen of Scots) (2018)

Жанр: історичний, біографічний

Режисер: Джозі Рурк

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: Події розгортаються навколо двох сильних сестер-королев. Молода королева Шотландії Марія I Стюарт повертається на батьківщину після тривалого перебування за кордоном. Її коронували на шотландський престол ще немовлям. Однак вона була змушена покинути батьківщину і переїхати до Франції, де її видали заміж за Франциска І. Проте щасливому шлюбові не судилося бути – у 18 років Марія стає вдовою. Саме після цього вона вирішує повернутися додому і взяти владу, яка їй призначена. Однак, навіть перебуваючи вдома, їй доводиться протистояти своїй старшій сестрі, королеві Англії, Єлизаветі І. Вона та її двір вороже зустрічають католицьку королеву. Через це молодій королеві, яка не хоче бути маріонеткою в руках чоловіків, доведеться постати в центрі небезпечних інтриг і придворних скандалів.

Марія – королева Шотландії: трейлер українською онлайн

"Фаворитка" (The Favourite) (2018)

Жанр: історичний, біографічний

Режисер: Йоргос Лантімос

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: Завдяки близьким стосункам з королевою Англії Анною Стюарт її фаворитка, герцогиня Сара, отримує неабияку владу. Оскільки Її Величність відрізняється слабким характером і здоров'ям, її права рука Сара, яка на відміну від неї володіє гострим розумом і вольовим характером, бере кермо правління в свої руки. Сарі здавалося, що так буде завжди. Однак у неї з’являється молода суперниця – бідна, однак дуже хитра кузина Ебігейл. Вона не втрачає можливості вступити в боротьбу за вплив на королеву. Дівчина приїхала в палац, аби виконувати чорну роботу, але через свою покладливість та хитрість їй вдається вибратися зі скрути. Обидві фаворитки не гидували ніякими вчинками, аби зберегти своє тепле місце біля Анни Стюарт.

Фаворитка: трейлер українською онлайн

"Офелія" (Ophelia) (2018)

Жанр: історичний, мелодрама

Режисер: Клер Маккарті

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: Офелія – кохана Гамлета, принца данського, який є головним персонажем з п'єси Вільяма Шекспіра. Фільм, де головною героїнею постає Офелія, розповідає про її погляд на життя та події, що відбувалися у той час. Вона є фрейліною при дворі матері Гамлета, королеви Гертруди, чоловік якої несподівано помирає. Корона та вуздечки правління дістаються братові колишнього правителя, Клавдію, який разом з його вдовою змовився проти Гамлета. Офелія не може змиритися з інформацією, яку знає, тому вирішує братися за порятунок себе та коханого.

Офелія: трейлер українською онлайн

"Перша людина" (First Man) (2018)

Жанр: історичний, біографічний, драма

Режисер: Демієн Шазелл

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: Ніл Армстронг – людина, чиє ім'я знає весь світ. Він є першим астронавтом, який здійснив посадку на Місяці. Аби виконати цю місію, Ніл готувався протягом восьми років. Людям довелося побачити лише верхівку айсберга у вигляді висадки на Місяці. І лише близькі Армстронга та він сам можуть знати, крізь які труднощі та випробування йому довелося пройти. "Перша людина" – це фільм про нелегкий успіх і таємниці місії, про які всі хотіли дізнатися.

Перша людина: трейлер українською онлайн