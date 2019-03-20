Нові пригоди улюблених персонажів: мережу підкорює перший трейлер "Історії іграшок 4"

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"Історія іграшок 4"
"Історія іграшок 4" / IMDb

Перший трейлер до анімаційного фільму "Історія іграшок 4" (Toy Story 4) з'явився в мережі напередодні, 19 березня. Відеоролик показує, які пригоди очікуватимуть давно улюблених і нових персонажів у четвертій частині анімаційної кінострічки.

Трейлер до четвертої частини анімаційного фільму з'явився на YouTube-каналі знаменитої студії Disney. За добу після публікації відеоролик зібрав понад 13 мільйонів переглядів. Прем'єра фільму "Історія іграшок 4" (Toy Story 4) в Україні запланована на 14 червня 2019 року.

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За сюжетом комп'ютерно-анімаційного фільму, пригоди пластмасового ковбоя Вуді продовжуються навіть після переїду в новий дім. Його життя і життя рейнджера Базза вкотре перевертається з ніг на голову. До того ж, колекція іграшок поповнюється і в їхній компанії з'являється герой з ім'ям Форкі. Ковбой Вуді разом з новим персонажем відправляється в довгострокову подорож, де на них чекає безліч пригод.

Дивитися трейлер до мультфільму "Історія іграшок 4" (Toy Story 4): відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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