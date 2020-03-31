Від ДахаБраха до Дуа Ліпи: нова музика березня, яку варто послухати

Хітова платівка британської співачки Дуа Ліпи, неочікуваний сюрприз від Die Antwoord, "бразильський" альбом лауреатів Шевченківської премії "ДахаБраха" та феміністичний гімн Ірени Карпи – такими музичними новинками відзначився березень 2020 року.

Перший місяць весни 2020 року таки приніс чималі результати у світі музики. Попри пандемію коронавірусу українські та закордонні артисти один за одним вражали меломанів новими роботами. Яку музику не варто оминати увагою – дивіться в оригінальній добірці LifeStyle 24.

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Дуа Ліпа – Future Nostalgia (альбом)

Нова хітова платівка Дуа Ліпи недарма має назву Future Nostalgia. У ньому дівчина черпає натхнення з пісень багаторічної давнини та переосмислює музичне минуле, зовсім не обмежуючи себе жанрами.

Як зізнається сама Дуа, під час написання платівки вона слухала ранню Гвен Стефані, Outkast та Прінса. Усім би так надихатися, щоб видавати настільки гідні платівки. Усі 37 хвилин неможливо відірватися.

Слухайте новий альбом Дуа Ліпи – Future Nostalgia:

Astronata – Universe (EP)

Тендітна й космічна Ната Сміріна об’єдналася із саундпродюсером Іллею Місюрою та створила проєкт Astronata. В ньому виконавиця читає емоційні тексти під різножанрову електроніку. Від них то біжать мурахи, то хочеться танцювати, то зависнути й порозмірковувати про вічне. Нове альтер его Нати нам дуже подобається.

Слухайте Astronata – Universe: аудіо

Latexfauna – Kosatka

У цій пісні хлопці з Latexfauna все такі ж іронічні, однак не такі веселі й позитивні, як завжди. Дмитро Зезюлін розмірковує про чоловічу кризу середнього віку та щасливе минуле, коли не були потрібні гроші, а все вдавалося легко і просто.

Новий трек варто відзначити й тому, що він був записаний вже в оновленому складі. Гітаристом гурту став Ілля Случанко.

Слухайте Latexfauna – Kosatka: аудіо

Qarpa – "Баби круті чуваки"

Qarpa нечасто тішить новою музикою, однак завжди вгадує необхідний момент. Свіжу пісню "Баби круті чуваки" група присвятила до Міжнародного жіночого дня та назвала "проявом фемінізму здорової людини".

У цьому хуліганському треку озвучені всі стереотипи, з якими стикаються жінки практично кожного дня.

Слухайте Qarpa – "Баби круті чуваки": аудіо

U:LAV – "Лупа" (EP)

Свіжа кров молодої української музики U:LAV, вона ж Анна Монастирська, знаходить теми для пісень просто споглядаючи за людьми навколо. Її дебютник "Лупа" показує виконавицю одразу з кількох боків: мрійницею, що вірить у казки, та борчинею за справедливість.

U:LAV – перший артист нового лейблу Revet Sound, а до EP приклали руку відомий співпрацею з The Hardkiss та Vivienne Mort саундпродюсер Сергій Любінський та аранжувальник і мультиінструменталіст Антон Панфілов.

Слухайте альбом U:LAV – "Лупа":

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"ДахаБраха" – Alambari (альбом)

Alambari – довгоочікуваний п’ятий альбом від етно-хаос-групи, творчість якої облетіла в буквальному сенсі весь світ. Журналісти вже встигли охрестити їхню платівку найкращою українською платівкою року.

Alambari записувався на студії в бразильському Сан-Паулу. Саме тому він так і називається. Аламбарі – це муніципалітет у Бразилії, який входить до штату Сан-Паулу.

Слухайте гурт "ДахаБраха" – Alambari: аудіо

Die Antwoord – House Of Zef (альбом)

Кейптаунські репери-рейвери неочікувано для всіх видали новий альбом, який, ймовірно, стане останнім у творчості гурту. Принаймні, саме це музиканти обіцяли раніше.

У новій платівці шалені Die Antwoord представили світові африканських артистів та ще глибше занурилися в зеф-культуру.

Слухайте Die Antwoord – House Of Zef: