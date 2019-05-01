Новий "ангел" Victoria's Secret Алексина Грем поділилася оголеним знімком: гарячий кадр (18+)

29-річна рудоволоса англійська модель, якій вдалося поповнити ряди знаменитих "ангелів", часто тішить своїх фанатів відвертими фото. Так, днями Алексина Грем опублікувала сексуальний кадр, на якому позувала повністю оголеною.

Роздягнутися перед камерою, та ще й для представниці білизняного бренду, – не складає великих труднощів. Однак красиво подати кадр і постати так, аби мати сексуальний, а не зухвалий вигляд, треба вміти. Одна з нових "ангелів" Victoria's Secret Алексина Грем могла б давати уроки, адже на її сторінці в Instagram переважають гарячі світлини, на кожній з яких вона виглядає просто неперевершено.

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Новим чорно-білим знімком 29-річна модель поділилася напередодні, 30 квітня. Зірка подіумів позувала оголеною, сидячи на дерев'яній лавці на фоні нью-йоркських хмарочосів. Однією рукою Алексина Грем прикрила груди, а іншою притримувала своє густе руде волосся. "Вібрації вівторка", – прокоментувала фото англійська модель.



Алексина Грем / Instagram / @alexinagraham