Новий челендж від Емінема: репер пропонує перевершити його рекорд
Легендарний американський репер у соцмережах запустив #GodzillaChallenge. Всі охочі мають можливість взяти участь і позмагатися з Емінемом у швидкості читання репу.
Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в твіттері. Репер виклав відеоролик, в якому зачитав свій новий трек Godzilla, і закликав фанатів перевершити його рекорд.
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Користувачі, які хочуть приєднатися до #GodzillaChallenge, мають виконати фрагмент пісні Godzilla з нового альбому Емінема Music to Be Murdered By, записати на відео і викласти в соціальні мережі. Співак пообіцяв поширити відео і нагородити призами найкращих учасників.
У січні 2020 року Емінему вдалося перевершити самого себе, і встановити новий рекорд з читання репу. У треку Godzilla, який музикант записав спільно з виконавцем Juice WRLD, він зачитав 229 слів за 30 секунд. Експерти підрахували, що за одну секунду він вимовив 7,6 слів.
Відео: кліп Eminem feat Juice WRLD на пісню Godzilla
Фанати репера одразу підхопили челендж, і почали публікувати відео зі своїм виконанням відомого треку.