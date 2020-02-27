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Новий челендж від Емінема: репер пропонує перевершити його рекорд

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Емінем / Twitter / @Eminem

Легендарний американський репер у соцмережах запустив #GodzillaChallenge. Всі охочі мають можливість взяти участь і позмагатися з Емінемом у швидкості читання репу.

Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в твіттері. Репер виклав відеоролик, в якому зачитав свій новий трек Godzilla, і закликав фанатів перевершити його рекорд.

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Користувачі, які хочуть приєднатися до #GodzillaChallenge, мають виконати фрагмент пісні Godzilla з нового альбому Емінема Music to Be Murdered By, записати на відео і викласти в соціальні мережі. Співак пообіцяв поширити відео і нагородити призами найкращих учасників.

У січні 2020 року Емінему вдалося перевершити самого себе, і встановити новий рекорд з читання репу. У треку Godzilla, який музикант записав спільно з виконавцем Juice WRLD, він зачитав 229 слів за 30 секунд. Експерти підрахували, що за одну секунду він вимовив 7,6 слів.

Відео: кліп Eminem feat Juice WRLD на пісню Godzilla

Фанати репера одразу підхопили челендж, і почали публікувати відео зі своїм виконанням відомого треку.

 

 

 

 

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Автор: Марина Васильєва
Теги: Музика Новини LifeStyle LifeStyle
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