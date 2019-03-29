Новий кліп гурту Rammstein гостро розкритикували єврейські громади через сцени Голокосту

Після 10 років перерви німецький гурт Rammstein оголосив про вихід нового альбому у травні цього року, а також вперше за 7 років випустив новий відеокліп на пісню Deutschland.

З моменту публікації 28 березня його переглянули більше 7 мільйонів разів, але через сцени Голокосту його жорстко сприйняли представники єврейської громади.

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Rammstein – Deutschland: дивитись відео онлайн

Тизер до відеокліпу, який мав назву XXVIII.III.MMXIX (28.03.2019 – тобто дату виходу повноцінного кліпу), було опубліковано ще 26 березня. Тоді ж і показали фінальні кадри кліпу Deutschland, на яких музиканти переодіті в євреїв і які перебувають в нацистському концтаборі з петлями на шиях.

Rammstein – XXVIII.III.MMXIX​: дивитись відео онлайн

У повній версії кліпу також можна побачити на грудях жовту шестикутну зірку, а також трикутники рожевого кольору, який нацисти змушували носити гомосексуалів, і червоного – для політичних в'язнів.

Одразу ж після виходу тизеру кліпу Шарлотта Кноблох, колишня очільниця Центральної ради євреїв у Німеччині, яка сама пережила Голокост зазначила, що: "Із цим відео група перейшла межу. Інструменталізація і тривіалізація Голокосту, як це показано на кадрах, – це безвідповідально". Про це повідомляють на BBC.

Такої ж думки дотримується урядовий уповноважений з питань антисемітизму в Німеччині Фелікс Кляйн.

Якщо це повинно було поліпшити продажу нового альбому, я вважаю це позбавленим смаку використанням свободи творчості позбавлена смаку експлуатація свободи творчості,

– заявив чиновник.

Жорстку думку про вихід такого кліпу поділив і директор Фонду баварських меморіалів Карл Фреллер. Чоловік зазначив, що тему "страждання і нелюдяності Голокосту" не можна використовувати в цілях реклами або погоні за сенсацією і попросив музикантів Rammstein відвідати колишній концтабір Дахау, щоб в цьому переконатися.

Гурт Rammstein поки утримується від коментарів і продовжує набирати популярність новим відеороликом. Але варто додати, що такий скандал для них став не першим. 10 років тому німецький уряд заборонив їхній альбом Liebe ist Fuer Alle Da ("Любов для всіх"), у якому, на думку чиновників, прославлявся садомазохізм.