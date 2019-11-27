"Новий Папа": в мережі з'явився новий постер, а також дата виходу серіалу з Джудом Лоу

Серіал "Новий Папа", над створенням якого працює телеканал HBO, вже незабаром вийде на великий екран. Дату виходу і новий постер до очікуваної стрічки опублікували представники стрімінгового сервісу.

Як раніше повідомлялося, серіал "Новий папа" стане продовженням популярного проєкту від HBO, який раніше мав назву "Молодий Папа". У першому сезоні Джуд Лоу талановито виконав роль вигаданого персонажа Ленні Белардо, італійця, який зміг стати Папою Римським Пієм XIII.

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За сюжетом другого сезону, дія відбуватиметься у тому ж світі сучасних Пап. Ленні Белардо перебуває у комі, тому Ватикан в пошуках нового відповідного Папи.

Як повідомляється, прем'єра серіалу "Новий Папа" відбудеться вже зовсім скоро – 13 січня 2020 року. Окрім Джуда Лоу та Джона Малковича у серіалі зіграють Мерилін Менсон і Шерон Стоун.



Новий постер до серіалу "Новий Папа" / IMDb