"Новий Папа": в мережі з'явився новий постер, а також дата виходу серіалу з Джудом Лоу

76 Читать новость на русском
"Новий Папа" дата прем'єри / IMDb

Серіал "Новий Папа", над створенням якого працює телеканал HBO, вже незабаром вийде на великий екран. Дату виходу і новий постер до очікуваної стрічки опублікували представники стрімінгового сервісу.

Як раніше повідомлялося, серіал "Новий папа" стане продовженням популярного проєкту від HBO, який раніше мав назву "Молодий Папа". У першому сезоні Джуд Лоу талановито виконав роль вигаданого персонажа Ленні Белардо, італійця, який зміг стати Папою Римським Пієм XIII.

Читайте також: "Новий Папа": у мережі опублікували новий трейлер до серіалу з Джудом Лоу

За сюжетом другого сезону, дія відбуватиметься у тому ж світі сучасних Пап. Ленні Белардо перебуває у комі, тому Ватикан в пошуках нового відповідного Папи.

Як повідомляється, прем'єра серіалу "Новий Папа" відбудеться вже зовсім скоро – 13 січня 2020 року. Окрім Джуда Лоу та Джона Малковича у серіалі зіграють Мерилін Менсон і Шерон Стоун.


Новий постер до серіалу "Новий Папа" / IMDb

Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
сьогодні
6694
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 8364
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 5868
У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
26 листопада 17:51 У Львові відбувся допрем’єрний показ фільму "Ціна правди": фото і цікаві деталі зустрічі
Уляна Журба 292
10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
26 листопада 15:01 10 найкращих фільмів жахів 2019 року, від яких мурашки по шкірі
Марта Вересюк 918
11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
26 листопада 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
Юлія Девда 12391
Новини
Більше новин
Залиште відгук