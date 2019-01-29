Новий український трейлер до фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" підірвав мережу: відео

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Вийшов новий український трейлер до фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" 2019 року
Вийшов новий український трейлер до фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" 2019 року / planetakino.ua

Популярна казка про улюблених героїв і джина-чарівника вже незабаром вийде на великий екран. Так, в мережі з'явився новий трейлер до фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" 2019 року українською мовою.

У кінострічці, яка буде переповнена магією і новими пригодами хлопця Аладдіна, головні ролі зіграли Жамель Деббуз, Кев Адамс, Ванесса Гуід та інші актори. Новий трейлер, в якому ще краще зображається сюжет фільму, компанія Kinomania Films Distribution опублікувала на своєму YouTube-каналі.

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За сюжетом кінострічки, події розгортаються після закінчення відомої всім казки. Вуличний злодій Аладдін мріє про одруження з принцесою Жасмін. Тим часом у місті з'являється підступний диктатор Шах Заман, який хоче найти чарівну лампу, захопити трон і одружити на собі принцесу. Тому Аладдін відправляється на пошуки чарівної лампи і Джина, аби врятувати кохану і місто.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 14 березня 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Абсолютно нові пригоди Аладдіна" 2019 року: відео

 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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