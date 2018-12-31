Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій
Чарівну новорічну атмосферу складно уявити без святкових мелодій. Спеціально до Нового року 2019 пропонуємо список композицій, які точно забезпечать святковий настрій! Вмикайте голосніше!
Деякі пісні знайомі й улюблені нами ще з дитинства, а деякі, зовсім нові, ідеально підходять для запальної дискотеки на Новий рік 2019 біля ялинки або тихих домашніх посиденьок з новорічними вогниками.
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Новорічний плейлист
Однією з найбільш відомих святкових композицій є пісня "Let it snow" Діна Мартіна. У ній – особлива магія свята, що наближається. Ця композиція звучала в декількох фільмах, її переспівували дестяки виконавців, але версія Діна Мартіна залишається найкращою.
Dean Martin – Let it Snow! (відео)
Щасливого Нового року бажають учасники групи АВВА у своїй легендарній пісні "Happy New year", від прослуховування якої відразу ж з'являється новорічний настрій. Тож якщо вам бракує атмосфери Нового року – ви знаєте, що робити!
АВВА – Happy New year (відео)
Романтична мелодія композиції групи "Wham!" – "Last Сhristmas" вже не одне десятиліття залишається хітом зимових свят.
Wham! Last – Сhristmas (відео)
Чудовий вокал Mariah Carey і передзвін святкових дзвіночків гармонійно поєднуються в пісні "All I Want For Christmas Is You", яку обов'язково варто включити в новорічний плейлист.
Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You (відео)
Наступна композиція про зимові свята стала популярною після фільму "Реальна любов".
Різдвяний хіт з фільму "Реальна любов" (відео)
Новорічна тематика присутня і в творчості сучасних виконавців. Про Різдво і новорічні свята співають Hurts в пісні "All I Want for Christmas Is New Year's Day".
Hurts – All I Want for Christmas Is New Year's Day
Також новорічний настрій подарує композиція Coldplay "Christmas Lights".
Coldplay – Christmas Lights (відео)
Тепла, сімейна і зворушлива пісня від Скрябіна "З Новим роком та Різдвом" – одна з кращих новорічних пісень українською.
Скрябін – З Новим роком та Різдвом
Знаменитий "Щедрик" у виконанні Тіни Кароль та дитячого хору звучить по-святковому чарівно.
Тіна Кароль – Щедрик (відео)
Щасливого Нового 2019 року!