"Обгризали м'ясо з кістки": зірка "Теорії великого вибуху" пояснив, чому назавжди покидає серіал

Культовий серіал, який виходив на екрани протягом 12 років, добігає кінця. Джим Парсонс, який зіграв одного з головних героїв кінокартини, заявив про своє рішення назавжди піти з проекту.

45-річний актор Джим Парсонс працював над проектом "Теорія великого вибуху" протягом 12 років. У серіалі, перший сезон якого вийшов на великий екран у 2007 році, йому дісталася роль одна з головних ролей, він зіграв Шелдона Купера. Однак, як повідомляє Entertainment Weekly, актор вирішив назавжди покинути проект.

Читайте також: Офіційно: Марго Роббі стане лялькою Барбі в новій кіноадаптації

Автори серіалу зазначили, що його продовження неможливе без Шелдона Купера, тому компанії CBS і Warner Bros.TV прийняли рішення завершити випуск кінокартини. Фінальний 12 сезон вийде навесні 2019 року. Джим Парсонс пояснив, чому він наважився на такий серйозний крок.

Це водночас і складно, і просто, коли здається, що настав час. Таке відчуття, що ми дійсно стали обгризати м'ясо з кістки,

– повідомив актор.

Також 45-річний Джим Парсонс додав, що він не стає молодшим.

Зараз я перебуваю у середньому віці. Я не знаю, скільки ще зможу носити футболки, не маючи постарілого вигляду,

– зазначив головний герой серіалу "Теорія великого вибуху".

Джим Парсонс сказав, що поки що він не знає, чим буде займатися далі, але відчуває, що прийшов час завершувати участь в серіалі, який виходив на екрани протягом 12 років. Він завершив своє пояснення зворушливими словами про своїх колег. "Буде сумно, коли все закінчиться. Думаю, з людьми нічого не трапляється, коли вони закінчують університет, але на випускному вони часто плачуть. Буде важко прощатися з людьми, з якими ти так довго працював", – завершив Джим Парсонс.