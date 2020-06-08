Італійське видання знаменитого журналу Vogue помістило на обкладинці червневого випуску дитячі малюнки. Таким чином редакція прагнула звернути увагу на найбільш непомітних та найменш очевидних жертв пандемії коронавірусу у світі.

На інстаграм-сторінці art8amby з'явилися публікації, де показали неординарні обкладинки глянцевого видання. Авторам цих шедеврів від двох до десяти років. Малюнки та підписи до них вражають душевністю і щирістю.

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У дописі зазначається, що цей випуск створювали разом із дітьми з різних країн світу. Саме з дітей ми починаємо уявляти новий світ, який буде після того, як ми переможемо смертельний COVID-19, що забрав життя у декількох сотень тисяч людей у різних куточках планети.

Для модного глянцю діти зображали одяг у різноманітних та оригінальних варіантах.

Перший малюнок 6-річного хлопчика Тадціо з Парижа: "Я бачу світ, у якому багато тварин. Намалював пінгвіна, бо мені подобаються їхні кольори, вони смішно ходять і живуть в Антарктиді".



Дитячий малюнок на обкладинці журналу Vogue / Instagram / @art8amby

Автором наступної обкладинки є Томас, якому 4 роки. Він з Нью-Йорка і на своєму малюнку зобразив Шрека у модному вбранні.



Дитячий малюнок на обкладинці журналу Vogue / Instagram / @art8amby

5-річна Норі з Амстердама також долучилася до створення обкладинок: "Насправді, було весело. Мені сподобалося малювати одяг. Особливим є те, що це модний одяг. Також кольори приємні, кольори моди".





Дитячий малюнок на обкладинці журналу Vogue / Instagram / @art8amby