Образ дня: Меланія Трамп у бежевому пальто oversize і з червоною сумкою

Днями президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією потрапили в об'єктиви папараці, коли виходили з Білого дому. Як відомо, сім'я відправилася у Флориду разом з 12-річним сином Берроном.

Меланія Трамп кожного виходу вражає цікавими та сміливими образами, тому перша леді США вже назбирала собі цілу армію fashion-шанувальників.

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Останній місяць Меланія припинила вражати прихильників стильними виходами, відтак нова поява колишньої моделі на публіці вкотре приголомшила стильним вбранням. Дружина Дональда підготувала класичний образ з останніми трендами і color look – oversize пальто кольору "кемел" від Roksanda і високі чоботи від Gianvito Rossi на підборах у тон.

Словничок: color look – це використання в одному образі одягу, верхнього одягу, аксесуарів одного кольору, які збігаються за відтінком.

Образ Меланії завершила червона сумка від Hermès, яка зробила яскравий акцент.